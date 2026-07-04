El romántico mensaje que recibió Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, tras su gol ante Argentina

Marcó uno de los goles más impactantes del Mundial 2026 y en lugar de celebrar solo con sus compañeros, corrió directo a la tribuna. La escena de Lopes Cabral junto a su novia emocionó a miles y ahora un mensaje de ella volvió a viralizar la historia.

Sidny Lopes Cabral no solo firmó uno de los goles más espectaculares del Mundial 2026, también protagonizó una de las escenas más emotivas del torneo. El futbolista de Cabo Verde marcó ante Argentina en un partido dramático y, segundos después, corrió hacia la tribuna para buscar a su novia, Jayley da Cruz, y abrazarla en medio de la emoción.

La imagen dio la vuelta al mundo porque resumió todo lo que significa una Copa del Mundo: esfuerzo, sacrificio, amor, sueños cumplidos y una historia inesperada frente a millones de espectadores.

El momento ocurrió durante el duelo entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aunque la Albiceleste terminó imponiéndose 3-2 en tiempo extra, el gol de Lopes Cabral quedó marcado como una de las postales más recordadas del encuentro.

El golazo que hizo soñar a Cabo Verde

El partido ya era una batalla cargada de tensión cuando Lopes Cabral apareció en el momento menos esperado.

Al minuto 103, el jugador de Cabo Verde recibió un balón largo por la banda izquierda, controló con gran técnica y logró superar la marca de Alexis Mac Allister. Aunque la pelota parecía quedarle algo larga, sorprendió con un remate potente y con efecto que terminó venciendo a Emiliano "Dibu" Martínez.

El tanto significó el empate 2-2 parcial y desató la locura entre los aficionados caboverdianos, que por unos minutos soñaron con una eliminación histórica de Argentina. Medios internacionales calificaron la anotación como una verdadera obra de arte y una de las candidatas a mejor gol del torneo.

La celebración que enamoró al Mundial

Después de marcar, Lopes Cabral no corrió únicamente hacia sus compañeros. El futbolista se dirigió rápidamente hacia la tribuna, buscando entre los aficionados a Jayley da Cruz, su novia.

Las cámaras captaron el momento en que el jugador se acercó a la grada, hizo señas y finalmente logró abrazarla. La escena se volvió viral casi de inmediato, pues muchos aficionados destacaron la ternura del gesto en medio de un partido de máxima presión.

Aunque Cabo Verde terminó eliminado, la celebración fue interpretada por miles de usuarios como una victoria personal para el futbolista, quien vivió una noche inolvidable al marcarle a una de las selecciones más importantes del mundo.

El mensaje de Jayley da Cruz

Horas después del partido, Jayley da Cruz publicó un mensaje en redes sociales dedicado a Lopes Cabral.

"Yo ya sabía de lo que eras capaz, pero ver que el mundo fue testigo de ello, es otro nivel. Sé todos los sacrificios que has hecho y lo que has trabajado. Por eso, este momento es mucho más que un gol. Estoy orgullosa del hombre que eres. Siempre seré tu fan número uno, en las buenas y en las malas", escribió.

La publicación fue retomada por distintas cuentas deportivas y generó miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron que, más allá de la eliminación, Lopes Cabral ya había ganado algo mucho más grande: el reconocimiento del mundo y el apoyo incondicional de su pareja.

¿Quién es Sidny Lopes Cabral?

Sidny Lopes Cabral tiene 23 años y forma parte de la nueva generación del futbol de Cabo Verde. Nació en Róterdam, Países Bajos, pero decidió representar al país de origen de su familia.

En el Mundial 2026, el lateral izquierdo se convirtió en uno de los nombres más comentados de Cabo Verde gracias a su entrega, su técnica y, sobre todo, al golazo que le marcó a Argentina en una noche histórica.

Antes del torneo, el jugador había expresado un deseo muy claro: marcar un gol y ayudar a que el nombre de Cabo Verde fuera conocido en todo el mundo. Contra Argentina, ese sueño se hizo realidad.

Cabo Verde se despidió con orgullo

Cabo Verde llegó al Mundial 2026 como una de las grandes sorpresas y terminó ganándose el respeto de millones de aficionados.

Frente a Argentina, el equipo africano no se rindió nunca. Empató dos veces el marcador, obligó a la prórroga y puso contra las cuerdas a la vigente campeona del mundo. Aunque finalmente cayó 3-2, su actuación fue reconocida como una de las más valientes del torneo

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