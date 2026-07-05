Ancelotti ilusiona a Brasil con anuncio sobre Neymar y Vinícius

El técnico de Brasil aseguró que sus dos grandes figuras pueden compartir el ataque y todo apunta a que lo harán ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti terminó con las especulaciones. A un día del duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, el entrenador de la Canarinha confirmó que Neymar y Vinícius Jr. compartirán el ataque, una noticia que ilusiona a millones de aficionados brasileños.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, el estratega italiano fue consultado sobre la posibilidad de alinear a las dos estrellas ofensivas desde el inicio. Su respuesta fue breve, pero contundente: "Pueden jugar juntos... y van a jugar juntos", dejando claro que considera compatibles a dos de los futbolistas más desequilibrantes de su plantilla.

La declaración pone fin al debate sobre si ambos podían compartir protagonismo en el esquema de Brasil. Desde la llegada de Ancelotti al banquillo, una de las principales incógnitas era cómo encajar a Neymar, ya recuperado físicamente, con un Vinícius que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El regreso de Neymar representa un impulso para la Verdeamarela. Después de superar los problemas físicos que limitaron su participación en los últimos meses, el delantero vuelve a estar disponible para disputar un partido de máxima exigencia y aportar su experiencia en una fase decisiva del torneo.}

Por su parte, Vinícius llega como el principal referente ofensivo de Brasil. Su velocidad, capacidad para romper líneas y desequilibrio por la banda lo convierten en una de las principales armas del equipo sudamericano, que ahora buscará potenciar aún más su ataque con la presencia del histórico número 10.

Sin embargo, Ancelotti también dejó claro que no espera un partido sencillo. El técnico destacó el nivel de Noruega y advirtió sobre el peligro que representa Erling Haaland, goleador y líder del conjunto europeo, por lo que pidió máxima concentración a sus jugadores.

Con Neymar y Vinícius listos para compartir el terreno de juego, Brasil confía en que el talento de sus figuras marque la diferencia y le permita avanzar a los cuartos de final. La afición ya sueña con ver en acción una sociedad que promete espectáculo y que podría convertirse en una de las grandes atracciones de la recta final del Mundial.

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