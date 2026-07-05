¡Sin maquillaje! Anitta presume su belleza natural y alienta a Brasil en el Mundial 2026

La cantante brasileña apareció luciendo los colores de su país en plena recta decisiva del Mundial 2026. Sin embargo, fue su rostro lo que llamó la atención.

Anitta volvió a acaparar la atención de millones de seguidores tras compartir una historia en Instagram donde aparece vistiendo un conjunto deportivo inspirado en los colores de la selección de Brasil. La publicación coincidió con la fase de eliminación directa del Mundial 2026 y rápidamente despertó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

En la imagen, la cantante posa frente a un espejo con una camiseta verde con vivos amarillos y la frase "Aura Brasileira", acompañada de un short del mismo estilo, un look que muchos interpretaron como una muestra de apoyo a la Canarinha en uno de los momentos más importantes del torneo.

Aunque la artista no agregó ningún mensaje junto a la fotografía, la publicación bastó para que miles de usuarios comenzaran a compartirla y comentar el orgullo que Anitta siempre ha mostrado por su país.

Anitta también llamó la atención por posar de manera natural frente al espejo, aparentemente sin maquillaje y con un estilo relajado, alejado de las producciones glamorosas con las que suele aparecer en escenarios y alfombras rojas.

Anitta - Redes sociales

Brasil y el Mundial 2026

La publicación llega mientras Brasil disputa las fases decisivas del Mundial 2026, una competencia que ha mantenido a millones de aficionados pendientes del desempeño de la selección sudamericana.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de seguidores que destacaron el entusiasmo de Anitta por acompañar, al menos simbólicamente, el camino de Brasil en la Copa del Mundo.

Algunos incluso recordaron que la cantante ha apoyado constantemente a la selección nacional durante diferentes competencias internacionales, convirtiéndose en una de las artistas brasileñas más identificadas con el futbol.

Anitta también dejó su huella en el Mundial 2026

La relación entre Anitta y el Mundial 2026 comenzó desde la inauguración del torneo.

La intérprete fue una de las protagonistas del espectáculo de apertura al interpretar "Goals", uno de los temas oficiales del campeonato, junto a la estrella del K-pop LISA y el cantante nigeriano Rema.

La presentación combinó ritmos brasileños, pop y afrobeat, convirtiéndose en uno de los momentos musicales más comentados del inicio del torneo y reforzando la presencia de Anitta como una de las figuras latinas con mayor proyección internacional.

Además, durante la promoción del Mundial 2026, la cantante también participó en distintas actividades relacionadas con la competencia, consolidando su imagen como una de las artistas más vinculadas a la fiesta futbolera.

Una de las artistas más influyentes de Brasil

Anitta atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera internacional. La cantante ha logrado posicionar el funk brasileño en los principales mercados musicales y ha colaborado con artistas como Shakira, The Weeknd, Madonna, Maluma, Peso Pluma, J Balvin y Rema.

Con éxitos como "Envolver", "Mil Veces", "Bellakeo" y "Funk Rave", la brasileña se mantiene entre las artistas latinoamericanas con mayor impacto en plataformas digitales y escenarios internacionales.

Su nueva publicación confirma que, además de la música, el futbol sigue ocupando un lugar especial entre sus pasiones.

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