Antonela Roccuzzo aclara los rumores sobre el supuesto vínculo entre Messi y una periodista

¿Hubo infidelidad? Antonela Roccuzzo rompe el silencio sobre los rumores que vincularon a Messi con una periodista.

Antonela Roccuzzo decidió pronunciarse por primera vez sobre los rumores que durante años la vincularon a un supuesto conflicto con la periodista deportiva Sofi Martínez debido a su cercanía profesional con Lionel Messi. Lejos de alimentar las especulaciones, la esposa del capitán argentino negó cualquier enfrentamiento y aprovechó la oportunidad para cuestionar el machismo que, según afirmó, sigue presente en el ámbito deportivo.

Las declaraciones de Antonela fueron reveladas por la propia Sofi Martínez durante una entrevista en el programa La Once Diez. Según la periodista, Roccuzzo le envió un mensaje privado en el que buscó poner fin a las versiones que circularon durante años.

Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre", expresó Antonela, en una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

Rumores empezaron desde el Mundial 2022

El comentario surgió a raíz de los rumores que comenzaron durante el Mundial de Catar 2022, cuando una emotiva entrevista entre Sofi Martínez y Lionel Messi fue interpretada por algunos usuarios y portales como el inicio de un supuesto vínculo más allá de lo profesional. Incluso, se llegó a especular con un presunto enojo de Antonela Roccuzzo, versiones que nunca fueron confirmadas.

Recientemente, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde, Messi volvió a coincidir con Sofi Martínez en la zona mixta y, antes de responder las preguntas de la prensa, se acercó a saludarla.

Primero te saludo. Si te miro, porque te miro. Si te saludo, porque te saludo", comentó el futbolista, en un gesto que muchos interpretaron como una forma de desmentir cualquier conflicto.

Por su parte, la periodista agradeció públicamente la actitud del capitán argentino y aseguró que los rumores "no tienen ningún tipo de sentido" y que siempre prefirió responder con trabajo antes que alimentar las especulaciones.

Con las palabras de Antonela Roccuzzo, tanto ella como Sofi Martínez buscaron cerrar un capítulo marcado por versiones sin fundamento y, al mismo tiempo, abrir el debate sobre los prejuicios que aún enfrentan muchas mujeres que desarrollan su carrera en el periodismo deportivo.

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