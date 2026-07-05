Más que una celebración: el origen del remo vikingo que ha cautivado en el Mundial 2026

El famoso “remo vikingo” de la afición de Noruega se ha convertido en uno de los fenómenos más virales del Mundial 2026, pero detrás de ese movimiento existe una historia que pocos conocen.

El Mundial 2026 ha dejado grandes sorpresas dentro de la cancha, pero también historias que han conquistado a millones de aficionados alrededor del planeta. Una de ellas tiene como protagonista a la selección de Noruega y a su apasionada afición, que convirtió el llamado "remo vikingo" en uno de los símbolos más representativos del torneo.

Después de cada partido, jugadores, cuerpo técnico y miles de seguidores realizan un movimiento sincronizado que simula remar un barco vikingo mientras entonan un potente grito al unísono. Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales y despertaron la curiosidad de quienes desconocían el origen de esta tradición.

Lo que para muchos parecía una simple celebración es, en realidad, un homenaje a la historia y a la identidad de Noruega.

El regreso de Noruega a la élite

La clasificación de Noruega al Mundial 2026 marcó el regreso del país escandinavo a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Impulsada por figuras como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, la selección dirigida por Ståle Solbakken volvió a ilusionar a toda una nación, que acompañó al equipo desde el primer partido con una pasión pocas veces vista.

Tras asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa, jugadores y aficionados protagonizaron una celebración que pronto dio la vuelta al mundo: el famoso remo vikingo.

¿En qué consiste el remo vikingo?

El ritual es sencillo, pero impactante. Miles de aficionados extienden los brazos hacia el frente como si sostuvieran un remo. Luego, guiados por el ritmo de un gran tambor y el grito colectivo de "Row!", retraen los brazos con fuerza, simulando el movimiento de remar todos en la misma dirección.

En muchas ocasiones son los propios futbolistas quienes dirigen la ceremonia desde el centro del estadio. Martin Ødegaard ha sido uno de los encargados de marcar el ritmo golpeando el tambor mientras el resto del equipo y la afición lo siguen.

El mensaje es claro: todos avanzan unidos hacia un mismo objetivo.

Una tradición que nació en el Mundial 2026

Aunque el simbolismo vikingo forma parte de la cultura noruega desde hace siglos, el gesto se consolidó durante este Mundial 2026.

La celebración cobró fuerza después de la victoria sobre Senegal, resultado que aseguró el pase de Noruega a los octavos de final.

Las imágenes de jugadores y aficionados remando juntos emocionaron a millones de personas y rápidamente comenzaron a compartirse en TikTok, Instagram, Facebook y X.

Desde entonces, el remo vikingo acompaña cada presentación del conjunto nórdico.

Del estadio a las escuelas y el Parlamento

El impacto del gesto trascendió el futbol. En Trondheim, varios jardines infantiles organizaron actividades en las que decenas de niños recrearon el remo vikingo para apoyar a la selección nacional.

También se viralizaron videos de residencias para adultos mayores donde los residentes permanecieron despiertos durante la madrugada para ver los partidos y participar en la celebración antes del inicio de cada encuentro.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando diputados del Parlamento de Noruega realizaron el mismo movimiento dentro del recinto legislativo para enviar un mensaje de apoyo al equipo nacional.

Las imágenes fueron compartidas por miles de usuarios y se convirtieron en una muestra del enorme impacto que ha tenido la selección en el país.

El verdadero origen del gesto

El remo vikingo está inspirado en la época de los pueblos escandinavos que dominaron los mares entre los siglos VIII y XI.

Los vikingos recorrían Europa en embarcaciones conocidas como drakkar, barcos construidos con madera de roble y diseñados para navegar tanto en mar abierto como en ríos.

El movimiento sincronizado de los remeros era fundamental para avanzar largas distancias, por lo que remar juntos simbolizaba disciplina, fortaleza, coordinación y trabajo en equipo.

Precisamente esos valores son los que hoy busca representar la selección noruega con esta celebración.

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