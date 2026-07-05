Mundial 2026: Checo Pérez manda claro mensaje y provoca a fans ingleses

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez calentó el ambiente previo al duelo entre México e Inglaterra con un mensaje cargado de humor y confianza.

Checo Pérez volvió a demostrar que, además de ser uno de los máximos referentes del automovilismo, también es uno de los seguidores más apasionados del Tricolor. El piloto tapatío, quien se encuentra en Inglaterra para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña con Cadillac en la Fórmula 1.

En el lugar aprovechó una conferencia de prensa junto a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, para enviar un divertido, pero contundente mensaje a la afición inglesa. Con su característico sentido del humor, Checo agradeció el apoyo recibido en territorio británico y lanzó una advertencia que no pasó desapercibida.

"Quiero agradecer a todos aquí. Asegúrense de hacer todo bien hoy y mañana, porque mañana por la noche va a ser un momento muy duro para muchos de ustedes", expresó entre risas. Sin detenerse ahí, el mexicano remató con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que encendió la previa del encuentro.

"Va a ser difícil, lo intentaremos... pero la copa no va a volver a casa este año", comentó en referencia al histórico lema inglés "Football's coming home" y al anhelo de Inglaterra de volver a conquistar un título mundial, algo que no consigue desde 1966. Esta no es la primera vez que el famoso corredor Checo Pérez muestra su confianza en la Selección Mexicana.

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Días antes del compromiso había señalado que el factor de la altitud de la Ciudad de México podría convertirse en un elemento determinante para el desarrollo del partido. Incluso bromeó asegurando que México recibiría con los brazos abiertos a los aficionados ingleses, aunque dejó claro que el mismo trato no sería para la selección de los Tres Leones dentro del terreno de juego.

¡Sin palabras! La selección de Cabo Verde regresó a su país y así fue el increíble recibimiento Cabo Verde volvió a casa entre aplausos, emoción y orgullo nacional tras una histórica participación que convirtió a sus jugadores en héroes de la justa deportiva.

Las declaraciones del piloto fueron compartidas por la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram y rápidamente generaron miles de reacciones. Entre ellas destacó la de la propia Selección Mexicana, que respondió con un mensaje lleno de cariño hacia el tapatío.

"¡Cómo te queremos, Checo!", publicó la cuenta oficial del Tricolor.

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