Claudia Sheinbaum reacciona tras la eliminación de México del Mundial 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum tras la eliminación de México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 con un mensaje de aliento dirigido a los jugadores y a la afición, luego de la derrota 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre quedó fuera de la Copa del Mundo pese a disputar gran parte del encuentro con superioridad numérica, después de que Inglaterra se quedara con un jugador menos. Sin embargo, el Tricolor no logró igualar el marcador y se despidió del torneo en el Estadio Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la mandataria destacó el esfuerzo realizado por el equipo nacional y llamó a reconocer el trabajo de los futbolistas, especialmente de las nuevas generaciones que integraron la selección.

¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo", escribió.

En su mensaje, también aseguró que el desempeño del combinado mexicano permanecerá en la memoria de la afición.

Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre", agregó.

"México es el mejor anfitrión del mundo", dice Sheinbaum

La presidenta también aprovechó para destacar la organización del país durante la Copa del Mundo y el ambiente vivido a lo largo del torneo.

A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!", concluyó.

La publicación generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos coincidieron con el mensaje de respaldo al equipo, otros lamentaron la eliminación y cuestionaron el desempeño mostrado en el encuentro frente a Inglaterra.

Con la derrota, México puso fin a su participación en el Mundial 2026 en la ronda de octavos de final, dejando escapar la oportunidad de avanzar a los cuartos de final pese al apoyo de miles de aficionados que llenaron el Estadio Ciudad de México.

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