Cuauhtémoc Blanco es confrontado por manifestantes antes del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

La previa del México vs. Inglaterra estuvo marcada por un momento de tensión cuando manifestantes interceptaron la camioneta en la que viajaba Cuauhtémoc Blanco y la pintaron con aerosol.

La emoción por el partido entre México e Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026 quedó momentáneamente opacada por un incidente ocurrido en Periférico Sur de México. La camioneta en la que viajaba el exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue interceptada y pintada por integrantes de una protesta antimundialista.

El hecho ocurrió pocas horas antes del encuentro que se disputó en el Estadio Ciudad de México, cuando cientos de aficionados ya se dirigían al inmueble para presenciar uno de los compromisos más esperados de la Selección Mexicana.

Según imágenes difundidas por diversos medios y redes sociales, un grupo de manifestantes aprovechó que el tránsito permanecía detenido para acercarse al vehículo y realizar pintas con aerosol sobre uno de sus costados, mientras lanzaban consignas contra el exseleccionado nacional.

La protesta coincidió con la previa del partido

La movilización fue organizada por integrantes de la Asamblea Antimundialista, colectivo que desde el inicio del Mundial 2026 ha realizado diversas manifestaciones para denunciar problemáticas sociales que, aseguran, han quedado relegadas por la celebración del torneo.

Manifestación en México - Captura de pantalla

Entre sus principales demandas figuran temas relacionados con la gentrificación, el acceso al agua, las desapariciones de personas, el desplazamiento de comunidades y el uso de recursos públicos para la organización de grandes eventos deportivos.

La protesta, denominada "Reta AntiFIFA", provocó afectaciones viales en Periférico Sur, una de las principales vías de acceso hacia el estadio.

Así ocurrió el incidente

Las cámaras de distintos medios captaron el momento en que un manifestante, con el rostro cubierto y vestido con impermeable debido a la lluvia, se acercó a la camioneta negra donde viajaba Cuauhtémoc Blanco y realizó varias pintas con aerosol azul sobre la carrocería.

En las imágenes también se observa que el exfutbolista descendió brevemente del vehículo para intentar dialogar con algunos manifestantes mientras elementos de seguridad permanecían atentos a la situación.

Momentos después, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendaron al conductor retroceder y buscar una ruta alterna para evitar una confrontación mayor y permitir que la protesta continuara.

Gritos y consignas

Además de las pintas, varios asistentes lanzaron consignas dirigidas al exdelantero del Club América y de la Selección Mexicana.

En videos compartidos en redes sociales también se observa cómo algunos participantes criticaron la gestión de Blanco como gobernador de Morelos, mezclando reclamos políticos con la protesta organizada en el marco del Mundial 2026.

Las grabaciones rápidamente comenzaron a viralizarse y generaron un intenso debate entre usuarios de distintas plataformas.

Mientras algunos consideraron que se trató de una forma legítima de protesta, otros criticaron los daños ocasionados al vehículo y cuestionaron que el incidente ocurriera en un evento deportivo de alcance internacional.

Una jornada marcada por la lluvia

El incidente ocurrió además en una tarde complicada para la capital mexicana, donde fuertes lluvias, tormentas eléctricas y congestionamientos vehiculares complicaron la llegada de aficionados al estadio.

Las condiciones meteorológicas incluso obligaron a retrasar una hora el inicio del partido entre México e Inglaterra, luego de que la FIFA activara sus protocolos de seguridad debido a la actividad eléctrica registrada en la zona.

Así, la previa del compromiso quedó marcada tanto por el mal clima como por la protesta que terminó involucrando a una de las figuras más reconocidas en la historia del futbol mexicano.

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