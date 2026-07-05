Fátima Bosch, Miss Universe, expresa su sentir tras la eliminación de México del Mundial 2026

Tras la eliminación del Tri, Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a los jugadores y a millones de aficionados.

La eliminación de la selección de México en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una ola de reacciones entre aficionados, figuras públicas y personalidades del espectáculo. Una de las que no tardó en pronunciarse fue Fátima Bosch, actual Miss Universe, quien compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram para reconocer el esfuerzo del equipo nacional.

Lejos de centrarse en el resultado, la reina de belleza destacó el orgullo que representa vestir la camiseta de México y agradeció a los futbolistas por haber luchado hasta el último minuto en una de las competencias más importantes del planeta.

El mensaje de Fátima Bosch

Acompañando una fotografía de la selección de México reunida sobre la cancha, la Miss Universe escribió un mensaje cargado de apoyo para los jugadores.

"Hoy no tocó celebrar el resultado, pero sí el corazón con el que esta selección defendió nuestros colores. Perder un partido jamás borra el orgullo de representar a millones de mexicanos. Gracias por luchar hasta el último minuto. Seguiremos soñando con ustedes, hoy y siempre", comentó.

Fátima Bosch - Redes sociales

La publicación rápidamente comenzó a ser compartida por usuarios en distintas plataformas, quienes destacaron el respaldo de la mexicana hacia el combinado nacional en uno de los momentos más difíciles del torneo.

Una de las principales voces de apoyo durante el torneo

Desde el inicio del Mundial 2026, Fátima Bosch mostró públicamente su respaldo a la selección de México.

En distintas publicaciones e historias de Instagram compartió mensajes de aliento, imágenes con los colores nacionales y palabras de apoyo antes de varios encuentros del equipo dirigido por Javier Aguirre, convirtiéndose en una de las figuras públicas que acompañó de cerca el camino del Tri durante la competencia.

Su actividad en redes sociales fue constante a medida que México avanzaba en la fase de grupos, celebrando las victorias y alentando a la afición a seguir creyendo en el equipo.

El adiós de México

La ilusión mexicana llegó a su fin después de caer frente a Inglaterra en los octavos de final, resultado que puso fin al sueño de seguir avanzando en el Mundial 2026.

Pese a la eliminación, el equipo recibió múltiples muestras de reconocimiento por la entrega mostrada durante el encuentro y por el recorrido realizado en el torneo, especialmente al haber conseguido clasificar a la fase eliminatoria en condición de país anfitrión.

Tras el silbatazo final, las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento dirigidos a los jugadores, quienes fueron reconocidos por representar al país con entrega y compromiso.

Las redes se llenan de mensajes de apoyo

El mensaje de Fátima Bosch se sumó al de otras personalidades que decidieron enviar palabras de aliento a la selección de México después de la derrota.

Mientras algunos aficionados expresaban tristeza por la eliminación, otros destacaban que el equipo dejó momentos memorables durante el torneo y que el futbol mexicano continúa construyendo una nueva generación con jugadores jóvenes que ilusionan de cara al futuro.

En las plataformas digitales, miles de usuarios coincidieron con las palabras de la Miss Universe, recordando que un resultado no borra el esfuerzo realizado durante semanas de competencia.

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