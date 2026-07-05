¡Era un sex simbol! Exhiben a Vozinha en su época juvenil mostrando su “six pack” en una revista

Un video viral sorprendió a los aficionados al revelar una faceta poco conocida de Vozinha, el arquero de Cabo Verde.

La popularidad de Vozinha sigue creciendo incluso después de la histórica participación de Cabo Verde en la justa mundialista. En las últimas horas, el experimentado arquero volvió a convertirse en tendencia luego de que un video recopilara imágenes de su juventud, cuando posó sin camisa para una revista, desatando miles de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

El material se hizo viral rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los aficionados no tardaron en comentar el inesperado pasado del guardameta. La historia tomó aún más fuerza luego de que su propia madre revelara que, durante su juventud, Vozinha participó en una sesión fotográfica para una revista.

Cabe destacen la que apareció sin camisa y con una imagen que muchos calificaron como la de un auténtico "sex symbol". Las fotografías despertaron todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron el gran cambio físico del arquero con el paso de los años, otros aseguraron que siempre tuvo un gran carisma frente a las cámaras.

También hubo quienes bromearon con que, además de ser un héroe bajo los tres postes, pudo haber tenido una carrera en el modelaje. Sin embargo, más allá de la curiosa anécdota, Vozinha sigue siendo recordado por su extraordinaria actuación durante la justa deportiva.

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El veterano portero fue una de las grandes figuras de Cabo Verde y resultó determinante para que la selección africana firmara la mejor participación de su historia en el torneo. Con atajadas decisivas y un liderazgo que contagió a todo el equipo, el guardameta se ganó el reconocimiento de aficionados de todo el mundo.

Su desempeño también provocó un notable crecimiento en redes sociales, donde sumó cientos de miles de nuevos seguidores y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del certamen.

¡Sin palabras! La selección de Cabo Verde regresó a su país y así fue el increíble recibimiento Cabo Verde volvió a casa entre aplausos, emoción y orgullo nacional tras una histórica participación que convirtió a sus jugadores en héroes de la justa deportiva.

Tras concluir su histórica aventura, la selección de Cabo Verde regresó a su país, donde fue recibida por una multitud que salió a las calles para agradecer el esfuerzo del equipo. Miles de personas acompañaron el recorrido de los jugadores entre banderas, música y cánticos, en una celebración que reflejó el orgullo nacional por lo conseguido.

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