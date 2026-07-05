¿Haaland al Real Madrid? El delantero rompe el silencio

El delantero del momento deja dudas sobre su futuro en el City.

En plena disputa de la Copa Mundial 2026, el nombre de Erling Haaland vuelve a sacudir el mercado internacional. El delantero noruego, figura de su selección y actual estrella del Manchester City, ha reavivado los rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid, especialmente tras su reciente triunfo ante Brasil en la fase decisiva del torneo.

Las especulaciones crecieron luego de unas declaraciones de Alf-Inge Haaland, padre y representante del futbolista, quien en una entrevista con DAZN no cerró la puerta a un futuro movimiento hacia el club español. Según señaló, el Real Madrid sigue siendo uno de los destinos más atractivos para cualquier futbolista de élite.

Cualquiera quiere jugar en el Real Madrid, en el futbol nunca se sabe", afirmó el exjugador, frase que rápidamente generó impacto en la prensa europea y reactivó el debate sobre el futuro del atacante.

Haaland con contrato vigente en el Manchester City

Pese a tener contrato vigente con el Manchester City, el entorno del jugador mantiene una postura abierta ante los constantes rumores. Desde el club inglés, sin embargo, han reiterado en distintas ocasiones que no existe ninguna intención de venta ni cláusulas que faciliten su salida.

El tema ha tomado aún más fuerza debido al protagonismo del delantero en el Mundial, donde Haaland suma cinco goles y se mantiene entre los máximos artilleros del torneo. Su rendimiento ha vuelto a colocarlo en el centro de atención de los principales clubes del mundo.

En España, el Real Madrid continúa siendo señalado como el principal interesado a largo plazo, especialmente tras recientes movimientos políticos y deportivos dentro de la institución que han reavivado la ilusión de una futura llegada del noruego.

Por ahora, Haaland mantiene el enfoque en la selección de Noruega y en la continuidad del Mundial, aunque el debate sobre su futuro parece inevitable. Con cada gol, el "Androide" no solo alimenta las esperanzas de su país, sino también las expectativas del mercado de fichajes europeo.

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