México vs. Inglaterra: los memes calientan la previa del duelo de octavos en el Mundial 2026

Horas antes del esperado México vs. Inglaterra, las redes sociales estallaron con ingeniosos memes que mezclan música, cultura y humor para calentar uno de los partidos más esperados del Mundial 2026.

El esperado enfrentamiento entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 no solo ha generado expectativa entre los aficionados al futbol, sino que también ha provocado una auténtica batalla de creatividad en redes sociales.

Desde Facebook y X hasta TikTok e Instagram, miles de usuarios comenzaron a compartir memes en los que comparan a figuras icónicas de ambos países, convierten a los futbolistas en protagonistas de divertidas situaciones y recuerdan algunos de los estereotipos más populares de cada nación.

Como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, el humor volvió a convertirse en un protagonista más antes del silbatazo inicial.

La rivalidad se trasladó a las redes

México llega motivado tras eliminar a Ecuador y conseguir su boleto a los octavos de final, mientras que Inglaterra clasificó después de superar la fase previa como una de las favoritas al título.

Ese atractivo enfrentamiento bastó para que los aficionados comenzaran una peculiar competencia fuera del terreno de juego, donde no importan los goles, sino la creatividad.

En cuestión de horas comenzaron a viralizarse imágenes, videos y montajes que rápidamente acumularon miles de reacciones.

Juan Gabriel vs. Harry Styles

Uno de los memes más compartidos enfrentó al fallecido cantante mexicano Juan Gabriel con el británico Harry Styles.

Los usuarios recordaron las comparaciones que durante años han existido entre los llamativos atuendos de ambos artistas y aprovecharon el partido para bromear asegurando que "El Divo de Juárez" ganaría cualquier duelo.

Incluso algunos seguidores de Harry Styles respondieron con humor, mientras otros defendieron al exintegrante de One Direction.

Otra de las comparaciones más comentadas fue la de Yuridia y Robbie Williams. Aunque "Angels" es uno de los mayores éxitos del cantante británico, en México la versión en español interpretada por Yuridia se convirtió en un clásico para miles de personas.

Los memes aseguraban que la cantante mexicana "ganaba" el duelo musical previo al partido, provocando cientos de comentarios y reacciones.

Chabelo contra la Reina Isabel II

El humor mexicano tampoco dejó pasar una de las comparaciones más populares de internet.

Numerosos memes enfrentaron a Chabelo con la fallecida reina Isabel II, recordando las bromas sobre la longevidad de ambas figuras públicas.

Aunque este tipo de contenido lleva años circulando en redes sociales, volvió a cobrar fuerza con motivo del choque entre México e Inglaterra.

La pausa de hidratación también inspiró bromas

Otro de los temas que se viralizó fue la diferencia cultural entre ambos países. Mientras algunos memes mostraban a los jugadores ingleses disfrutando una taza de té durante la pausa de hidratación, otros imaginaban a los futbolistas mexicanos tomando refresco en bolsa, una imagen que despertó nostalgia entre muchos usuarios.

Las publicaciones generaron miles de compartidos gracias a su tono humorístico.

El duelo entre mexicanos e ingleses promete ser uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Mientras ambos equipos afinan los últimos detalles para buscar el boleto a la siguiente ronda, las redes sociales continúan inundándose de nuevas publicaciones que combinan humor, cultura popular y futbol, confirmando que el ambiente mundialista también se vive a golpe de meme.

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