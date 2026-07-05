Neymar anuncia su retiro de la selección tras la eliminación de Brasil

Con su retiro, Neymar cierra un capítulo fundamental en la selección brasileña tras más de una década como referente.

La derrota de Brasil ante Noruega en los octavos de final del máximo torneo de selecciones no solo significó un duro golpe deportivo para la "Canarinha", sino también el cierre de una era. Tras la eliminación, Neymar confirmó que se retira de la selección brasileña, poniendo fin a una extensa trayectoria con el combinado nacional.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí", expresó el delantero del Santos en declaraciones a la cadena Globo, visiblemente afectado por la eliminación. Sus palabras marcaron el anuncio de su despedida definitiva del equipo nacional.

El encuentro terminó 2-1 a favor de Noruega, con un doblete de Erling Haaland, mientras que Neymar descontó para Brasil en la última jugada del partido desde el punto de penal. Sin embargo, el esfuerzo del astro no fue suficiente para evitar la eliminación.

Su aporte ofensivo no fue suficiente

El atacante ingresó al minuto 67 en lugar de Gabriel Martinelli y, pese a su aporte ofensivo en el tramo final, no pudo cambiar el destino del partido. Al finalizar el encuentro, Neymar rompió en llanto en el campo de juego, siendo consolado por sus compañeros en medio de una escena de profunda tristeza.

En su despedida, el delantero hizo referencia a sus inicios con la selección brasileña, recordando su debut el 10 de agosto de 2010 ante Estados Unidos, en el mismo estadio donde ahora cerró su ciclo con la "Verdeamarela".

A lo largo de su carrera internacional, Neymar disputó 130 partidos, anotó 80 goles y registró 59 asistencias. Con la selección conquistó la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, siendo una de las figuras más importantes del futbol brasileño en la última década.

La eliminación de Brasil también reavivó debates en redes sociales y dejó múltiples reacciones de aficionados, que lamentaron el adiós de una de las máximas estrellas de su historia reciente. Con su retiro, Neymar cierra un capítulo fundamental en la selección brasileña tras más de una década como referente.

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