El “Niño futbolista” se convierte en símbolo de esperanza para la afición mexicana

El Niño Dios vestido con la camiseta de México recibe oraciones antes del duelo contra Inglaterra.

A unas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, una peculiar imagen ha captado la atención de fieles y aficionados en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Se trata de un Niño Dios vestido con el uniforme de la Selección Mexicana, ante el que decenas de personas han comenzado a elevar oraciones por el triunfo del equipo nacional.

La figura, ubicada frente al Altar de los Reyes, luce el tradicional jersey verde, pantaloneta blancos, tenis y una réplica del balón oficial del Mundial. Su presencia ha despertado curiosidad entre visitantes nacionales y extranjeros, quienes se acercan para fotografiarla y, en muchos casos, encomendar el desempeño del combinado mexicano en el decisivo encuentro.

Además de pedir por la salud y el bienestar de sus familias, numerosos aficionados aprovechan su visita para expresar su deseo de que México avance a los cuartos de final. Algunos consideran que la imagen representa una forma de unir la fe con la pasión por el fútbol, mientras que otros opinan que se trata de una expresión poco convencional de religiosidad.

El Niño Dios vestido de la Selección Mexicana se vuelve un símbolo de fe

Carlos Silva, uno de los visitantes, explicó que conoció la existencia del "Niño futbolista" a través de las redes sociales y decidió acudir antes del partido. "Es algo muy representativo y ojalá que nos dé eso que necesitamos para el partido", comentó.

El peculiar altar también ha atraído a turistas. Rubí, procedente de Estados Unidos, y Esteban, originario de Hidalgo, aprovecharon su visita a la Catedral para tomarse una fotografía con la figura y pedir por sus familias, además de desear un buen resultado para la Selección Mexicana.

Mientras aumenta la expectativa por el duelo ante Inglaterra, el "Niño futbolista" se ha convertido en uno de los símbolos más comentados entre los aficionados, reflejando cómo la fe y el futbol vuelven a encontrarse en una de las jornadas más importantes para el equipo mexicano en el Mundial 2026.

Con información del Heraldo de México.

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