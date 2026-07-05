Partido México vs. Inglaterra sufre ajuste de horario

¿Por qué se retrasó el México vs. Inglaterra y a qué hora se juega el partido?

Las adversas condiciones climáticas obligaron a retrasar el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Debido a la activación del protocolo por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México, el encuentro, previsto originalmente para disputarse por la tarde, ahora iniciará a las 19:00 horas (tiempo local).

A tres horas del silbatazo inicial, las pantallas del estadio mostraron el mensaje "Protocolo de tormenta eléctrica activado", luego de que se detectara actividad eléctrica en los alrededores del inmueble. La medida se tomó como parte de los protocolos de seguridad establecidos por la FIFA para proteger a jugadores, cuerpos técnicos, personal y aficionados.

Las autoridades meteorológicas habían advertido con anticipación sobre la probabilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas e incluso posibles inundaciones en las inmediaciones del estadio. Ante este panorama, días atrás se propuso adelantar el partido al mediodía, aunque la FIFA descartó esa posibilidad después de que las selecciones de México e Inglaterra expresaran su rechazo a modificar el horario original.

Aunque la FIFA analizó la propuesta, finalmente decidió mantener el horario original después de que las delegaciones de México e Inglaterra manifestaran su desacuerdo con modificar la programación del partido.

Protocolo por tormenta

De acuerdo con el reglamento del organismo, un partido solo puede disputarse cuando no se registran descargas eléctricas durante al menos 30 minutos en la zona del estadio. Una situación similar ya se presentó en el duelo entre México y Ecuador, que también sufrió un retraso por causas meteorológicas.

Mientras se espera la mejoría del clima, miles de aficionados continúan en los alrededores del Estadio Ciudad de México y en distintos puntos de la capital, donde la ilusión por ver a la Selección Mexicana avanzar a los cuartos de final permanece intacta.

Con el nuevo horario confirmado para las 19:00 horas, la organización mantiene el monitoreo constante de las condiciones climáticas para garantizar que el partido pueda desarrollarse con seguridad.

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