La propuesta indecente de Mbappé a un jugador de Paraguay

Mbappé sorprende con una inesperada propuesta a un defensor paraguayo.

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó la amarga derrota por 1-0 frente a Francia, sino también una curiosa anécdota protagonizada por Kylian Mbappé y el defensor Juan José Cáceres, quien reveló el inesperado comentario que recibió del delantero francés durante el partido.

El encuentro, disputado con gran intensidad, estuvo marcado por constantes roces, discusiones y reclamos entre los futbolistas de ambas selecciones. Mbappé anotó el único gol del compromiso desde el punto penal y lideró la clasificación de Francia a los cuartos de final.

Tras el partido, Cáceres fue consultado sobre el difícil reto que significó marcar a una de las máximas figuras del fútbol mundial. El lateral paraguayo explicó que intentó frenar al atacante cada vez que tuvo oportunidad.

Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado, pero le tenía que meter porque si no se me iba", comentó entre risas durante una entrevista con TyC Sports.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando el defensor reveló una conversación que sostuvo con Mbappé en medio de uno de los cruces dentro del terreno de juego.

Me dijo: '¿Me querés dar un beso?'", relató Cáceres, provocando las risas de los presentes. El paraguayo aseguró que respondió con humor: "Y bueno, ya que estamos...", recordó entre carcajadas.

Cáceres respondió a las declaraciones que atribuían a Mbappé

La anécdota rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

Además, Cáceres respondió a las declaraciones que atribuían a Mbappé, quien habría considerado que Paraguay disputó un partido demasiado físico. El defensor rechazó esa versión y defendió el planteamiento de la Albirroja.

Nosotros hicimos lo nuestro", afirmó el futbolista, al tiempo que destacó la entrega del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Aunque Paraguay quedó eliminado del torneo, el intercambio entre Mbappé y Cáceres terminó robándose parte de la atención tras el pitazo final y sumó un episodio inesperado a uno de los duelos más intensos de los octavos de final.

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