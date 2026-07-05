Quiñones entra al selecto grupo de Chicharito y el Matador

Lo más destacado del registro es que el delantero alcanzó la marca en su primera participación mundialista.

Julián Quiñones volvió a responder en el momento más importante para la Selección Mexicana. El delantero marcó ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y, además de devolver la esperanza al Tricolor, alcanzó un registro histórico al igualar a Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández como los máximos goleadores mexicanos en Copas del Mundo.

El atacante apareció cuando México más lo necesitaba, luego de que Inglaterra tomara una ventaja de 2-0 con un doblete de Jude Bellingham. Su anotación redujo la diferencia y volvió a encender el ánimo de los miles de aficionados presentes en el Estadio Azteca.

Con este tanto, Quiñones llegó a cuatro goles en Mundiales, una cifra que hasta ahora solo habían conseguido Chicharito Hernández y Luis Hernández con la camiseta de la selección nacional.

Alcanzó la marca en su primer mundial

Lo más destacado del registro es que el delantero alcanzó la marca en su primera participación mundialista. Tras optar por representar a México en lugar de Colombia, su país de nacimiento, Quiñones se ha consolidado como una de las principales figuras del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Su cuenta goleadora en la Copa del Mundo comenzó con anotaciones frente a Sudáfrica y República Checa durante la fase de grupos. Posteriormente marcó ante Ecuador y ahora volvió a hacerse presente frente a Inglaterra en un partido decisivo por el pase a los cuartos de final.

Por su parte, Javier "Chicharito" Hernández consiguió sus cuatro goles mundialistas entre las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, mientras que Luis "Matador" Hernández alcanzó la misma cifra durante el Mundial de Francia 1998.

Ahora, Julián Quiñones quedó a solo un gol de convertirse en el máximo anotador mexicano en la historia de las Copas del Mundo. Con el torneo aún en disputa, el delantero tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol mexicano y superar una marca que permaneció intacta durante varios años.

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