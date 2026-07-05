 Resultado Brasil vs. Noruega - 8avos final Mundial 2026
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EN VIVO. Minuto a minuto del Brasil vs. Noruega

por Christoper Chang
Brasil vs. Noruega - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Brasil vs. Noruega - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Brasil vs. Noruega en actividad de los octavos de final.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo de alto calibre que se disputará en el MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos). La Canarinha llega como una de las grandes favoritas tras una fase de grupos dominante, con un equipo repleto de estrellas como Vinicius Jr. y Neymar, buscando su sexta estrella mundial. Noruega, por su parte, accede con la ilusión de su primera generación dorada en décadas, liderada por Erling Haaland, tras clasificar con un fútbol directo y eficiente.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre México e Inglaterra. Brasil aspira a consolidar su candidatura con su talento ofensivo, mientras que Noruega intentará dar la sorpresa con la potencia de Haaland y su solidez defensiva. Un enfrentamiento que promete goles y espectáculo en Nueva Jersey.

Minuto a minuto del Brasil vs. Noruega

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Brazil
Sistema: 4-4-2
Estado:
0 - 0
05/07/2026 - 14:00
Norway
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Ismail Elfath, USA
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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Estadísticas generales

Brazil
Norway
0
Sin datos
0

Alineaciones

Brazil
  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Rayan
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Gabriel Martinelli
  • Matheus Cunha
  • Vinícius Júnior
Norway
  • Ørjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Kristoffer Ajer
  • Torbjørn Heggem
  • David Møller Wolfe
  • Martin Ødegaard
  • Sander Berge
  • Patrick Berg
  • Alexander Sørloth
  • Erling Haaland
  • Antonio Nusa
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