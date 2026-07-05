EN VIVO. Minuto a minuto del Brasil vs. Noruega

Sigue todas las incidencias del Brasil vs. Noruega en actividad de los octavos de final.

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo de alto calibre que se disputará en el MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos). La Canarinha llega como una de las grandes favoritas tras una fase de grupos dominante, con un equipo repleto de estrellas como Vinicius Jr. y Neymar, buscando su sexta estrella mundial. Noruega, por su parte, accede con la ilusión de su primera generación dorada en décadas, liderada por Erling Haaland, tras clasificar con un fútbol directo y eficiente.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre México e Inglaterra. Brasil aspira a consolidar su candidatura con su talento ofensivo, mientras que Noruega intentará dar la sorpresa con la potencia de Haaland y su solidez defensiva. Un enfrentamiento que promete goles y espectáculo en Nueva Jersey.

Minuto a minuto del Brasil vs. Noruega

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Brazil Sistema: 4-4-2 Estado: 0 - 0 Norway Sistema: 4-3-3 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Ismail Elfath, USA Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Brazil 29/06 Brazil 2 - 1 Japan

World Cup | Finalizado

25/06 Scotland 0 - 3 Brazil

World Cup | Finalizado

20/06 Brazil 3 - 0 Haiti

World Cup | Finalizado

14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado Últimos de Norway 30/06 Ivory Coast 1 - 2 Norway

World Cup | Finalizado

26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

23/06 Norway 3 - 2 Senegal

World Cup | Finalizado

17/06 Iraq 1 - 4 Norway

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Brazil Norway 0 Sin datos 0 Alineaciones Brazil Brazil Alisson

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Rayan

Bruno Guimarães

Casemiro

Gabriel Martinelli

Matheus Cunha

Vinícius Júnior Norway Norway Ørjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Martin Ødegaard

Sander Berge

Patrick Berg

Alexander Sørloth

Erling Haaland

Antonio Nusa

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