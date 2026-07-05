EN VIVO. Minuto a minuto del Brasil vs. Noruega

Sigue todas las incidencias del Brasil vs. Noruega en actividad de los octavos de final.
Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo de alto calibre que se disputará en el MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos). La Canarinha llega como una de las grandes favoritas tras una fase de grupos dominante, con un equipo repleto de estrellas como Vinicius Jr. y Neymar, buscando su sexta estrella mundial. Noruega, por su parte, accede con la ilusión de su primera generación dorada en décadas, liderada por Erling Haaland, tras clasificar con un fútbol directo y eficiente.
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre México e Inglaterra. Brasil aspira a consolidar su candidatura con su talento ofensivo, mientras que Noruega intentará dar la sorpresa con la potencia de Haaland y su solidez defensiva. Un enfrentamiento que promete goles y espectáculo en Nueva Jersey.
Minuto a minuto del Brasil vs. Noruega
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Brazil
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29/06Brazil 2 - 1 Japan
World Cup | Finalizado
-
25/06Scotland 0 - 3 Brazil
World Cup | Finalizado
-
20/06Brazil 3 - 0 Haiti
World Cup | Finalizado
-
14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
Últimos de Norway
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30/06Ivory Coast 1 - 2 Norway
World Cup | Finalizado
-
26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
-
23/06Norway 3 - 2 Senegal
World Cup | Finalizado
-
17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
-
07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Alisson
- Danilo
- Marquinhos
- Gabriel Magalhães
- Douglas Santos
- Rayan
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Gabriel Martinelli
- Matheus Cunha
- Vinícius Júnior
- Ørjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Martin Ødegaard
- Sander Berge
- Patrick Berg
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- Antonio Nusa