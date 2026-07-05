EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Inglaterra

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
La selección de México y de Inglaterra se ven las caras en el cuarto encuentro de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo norteamericano llega tras cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra y por primera vez desde 1986 logró superar una eliminatoria mundialista. Su rival europeo, llega a octavos de final luego de tres victorias y un empate, ocho goles a favor y tres en contra.
Worldcup | World Cup - 1/8-finals
Mexico
Sistema: 4-3-3
Estado:
0 - 0
05/07/2026 - 18:00
England
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Alireza Faghani, Australia
Definición
Tiempo reglamentario
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Mexico
-
01/07Mexico 2 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
-
25/06Czech Republic 0 - 3 Mexico
World Cup | Finalizado
-
19/06Mexico 1 - 0 South Korea
World Cup | Finalizado
-
11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
-
05/06Mexico 5 - 1 Serbia
Friendlies | Finalizado
Últimos de England
-
01/07England 2 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
27/06Panama 0 - 2 England
World Cup | Finalizado
-
23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
-
17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
-
10/06England 3 - 0 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Mexico
England
0
Sin datos
0
Alineaciones
Mexico
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Gilberto Mora
- Erik Lira
- Luis Romo
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
England
- Jordan Pickford
- Jarell Quansah
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane