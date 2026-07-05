EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Inglaterra

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La selección de México y de Inglaterra se ven las caras en el cuarto encuentro de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo norteamericano llega tras cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra y por primera vez desde 1986 logró superar una eliminatoria mundialista. Su rival europeo, llega a octavos de final luego de tres victorias y un empate, ocho goles a favor y tres en contra.

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Mexico Sistema: 4-3-3 Estado: 0 - 0 England Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro Alireza Faghani, Australia Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Mexico 01/07 Mexico 2 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

25/06 Czech Republic 0 - 3 Mexico

World Cup | Finalizado

19/06 Mexico 1 - 0 South Korea

World Cup | Finalizado

11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

05/06 Mexico 5 - 1 Serbia

Friendlies | Finalizado Últimos de England 01/07 England 2 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

27/06 Panama 0 - 2 England

World Cup | Finalizado

23/06 England 0 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

17/06 England 4 - 2 Croatia

World Cup | Finalizado

10/06 England 3 - 0 Costa Rica

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Mexico England 0 Sin datos 0 Alineaciones Mexico Mexico Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Gilberto Mora

Erik Lira

Luis Romo

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones England England Jordan Pickford

Jarell Quansah

Ezri Konsa

Marc Guéhi

Nico O'Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Bukayo Saka

Jude Bellingham

Anthony Gordon

Harry Kane

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