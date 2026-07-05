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EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Inglaterra

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Inglaterra por el Mundial 2026
EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Inglaterra por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La selección de México y de Inglaterra se ven las caras en el cuarto encuentro de la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo norteamericano llega tras cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra y por primera vez desde 1986 logró superar una eliminatoria mundialista. Su rival europeo, llega a octavos de final luego de tres victorias y un empate, ocho goles a favor y tres en contra.

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Mexico
Sistema: 4-3-3
Estado:
0 - 0
05/07/2026 - 18:00
England
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
Alireza Faghani, Australia
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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    England
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Estadísticas generales

Mexico
England
0
Sin datos
0

Alineaciones

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