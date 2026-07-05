Atlas hace historia en el Mundial 2026: el robot que sorprendió al entregar la pelota al árbitro

Un robot humanoide ingresó al campo, saludó al árbitro y le entregó el balón para reanudar el partido entre Brasil y Noruega, dejando a miles de aficionados sorprendidos.

El Mundial 2026 volvió a demostrar que no solo es una vitrina para las grandes estrellas del futbol, sino también para la innovación tecnológica. Durante el partido entre Brasil y Noruega, correspondiente a los octavos de final, un robot humanoide ingresó al terreno de juego para entregar el balón al árbitro Ismail Elfath antes del inicio del segundo tiempo.

La inédita escena fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados de todo el mundo calificaron el momento como uno de los más sorprendentes del torneo.

Atlas, el robot que hizo historia

El protagonista fue Atlas, el robot humanoide desarrollado por Boston Dynamics como parte de una iniciativa tecnológica ligada al Mundial 2026. Se trata de la primera ocasión en la historia de la Copa del Mundo en la que un robot participa de manera visible en uno de los protocolos oficiales del partido.

Robot humanoide Mundial 2026 - Captura de pantalla

Con movimientos naturales y gran precisión, Atlas caminó hasta la banda, sostuvo el balón oficial y se lo entregó directamente al árbitro estadounidense Ismail Elfath, quien recibió la pelota con una sonrisa antes de dirigirse al centro del campo para reanudar las acciones.

Atlas en Mundial 2026 - Captura de pantalla

Un espectáculo que sorprendió a los aficionados

El momento fue recibido con aplausos por los más de 80 mil aficionados presentes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Las imágenes no tardaron en inundar las redes sociales, donde muchos compararon la escena con una película futurista.

Comentarios como "El futbol ya está en el futuro", "Parece ciencia ficción" y "Esto solo podía pasar en el Mundial 2026" comenzaron a multiplicarse en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Un Mundial marcado por la innovación

El Mundial 2026 ha sido considerado por FIFA como una de las ediciones más avanzadas tecnológicamente de la historia.

Además del uso del fuera de juego semiautomático, balones inteligentes con sensores, cámaras en los árbitros y herramientas de inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones, ahora los robots también comienzan a formar parte del espectáculo.

La aparición de Atlas representa un nuevo paso en la integración de la tecnología dentro del futbol, no para sustituir a las personas, sino para complementar la experiencia tanto dentro como fuera de la cancha.

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