¿Y el apoyo a Cristiano? Critican a Georgina Rodríguez por no acompañarlo en el estadio

La ausencia de Georgina Rodríguez en las gradas no pasó desapercibida, mientras Cristiano Ronaldo disputa uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 con Portugal.

La presencia de Georgina Rodríguez suele ser una constante en los partidos más importantes de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, durante el enfrentamiento entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026, la empresaria e influencer sorprendió al revelar que seguía el encuentro desde casa y no desde las gradas del estadio.

La publicación, realizada en sus historias de Instagram, rápidamente generó reacciones entre miles de seguidores, quienes comenzaron a cuestionar por qué no viajó para acompañar al capitán portugués en un compromiso considerado decisivo para sus aspiraciones mundialistas.

La historia que desató la polémica

En la imagen compartida por Georgina Rodríguez se observa a dos de los hijos de la familia atentos frente a un enorme televisor mientras aparece la alineación titular de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez - Captura de pantalla

La escena refleja un ambiente familiar siguiendo el partido desde la comodidad de su hogar, pero fue suficiente para que numerosos usuarios interpretaran que la modelo decidió no asistir al estadio para respaldar personalmente al futbolista.

Aunque Georgina no acompañó la publicación con ninguna explicación sobre su ausencia, las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en distintas plataformas.

Las críticas no tardaron en aparecer

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos.

Mientras algunos seguidores señalaron que esperaban verla en las tribunas apoyando a Cristiano Ronaldo en uno de los encuentros más importantes del torneo, otros defendieron su decisión y recordaron que cuidar de sus hijos también representa una prioridad para la familia.

Varios internautas destacaron que la empresaria ha acompañado al delantero portugués durante gran parte de su carrera y consideraron injusto cuestionarla por seguir un partido desde casa.

Hasta el momento, Georgina Rodríguez no ha respondido públicamente a las críticas ni ha explicado los motivos por los que decidió no asistir al encuentro.

Una de las parejas más mediáticas del deporte

Desde que iniciaron su relación en 2016, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han convertido en una de las parejas más seguidas del mundo del deporte y del entretenimiento. Además de compartir una familia numerosa, ambos suelen mostrar en redes sociales momentos de su vida cotidiana y el apoyo mutuo en sus respectivos proyectos.

A lo largo de este Mundial, Georgina había compartido diversas publicaciones relacionadas con Portugal y con el histórico torneo que disputa Ronaldo, quien ya confirmó que esta será su última Copa del Mundo.

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