El adiós de Cristiano Ronaldo: Portugal cae ante España y se cierra una era en el futbol

Portugal quedó fuera de la fiesta futbolera tras caer 1-0 ante España, en un partido que marcó la despedida más emotiva de Cristiano Ronaldo con su selección.

La historia de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en Copas del Mundo llegó a su fin. El delantero portugués, considerado uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, disputó el último encuentro de su carrera con el combinado nacional en la eliminación de Portugal frente a España, un partido que marcó el cierre de una trayectoria que se extendió por más de dos décadas.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El conjunto portugués cayó 1-0 en un duelo muy disputado que se definió por pequeños detalles. España encontró el gol de la clasificación gracias a Mikel Merino, quien aprovechó una oportunidad en la segunda mitad para romper el empate y darle el pase a su selección, mientras Portugal luchó hasta el último minuto sin encontrar el tanto que le permitiera mantenerse con vida en la competencia.

Con el silbatazo final no solo terminó el sueño portugués en la fiesta futbolera, también concluyó una de las carreras más brillantes que ha visto el futbol internacional.

Un adiós que ya estaba anunciado

Desde días antes del compromiso, Cristiano Ronaldo había confirmado que este sería el último torneo que disputaría con la camiseta de Portugal y que, independientemente del resultado, había llegado el momento de cerrar un ciclo.

La noticia provocó una enorme expectativa alrededor del encuentro frente a España, pues millones de aficionados sabían que estaban presenciando la última aparición del máximo referente en la historia del futbol portugués.

Durante el partido, el delantero mostró la misma intensidad que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Peleó cada balón, buscó espacios, intentó liderar el ataque de Portugal y alentó constantemente a sus compañeros. Sin embargo, la sólida defensa española limitó las oportunidades del conjunto luso.

Al finalizar el encuentro, la tristeza fue evidente entre los jugadores portugueses, quienes rodearon a su capitán en un momento que rápidamente se volvió uno de los más emotivos de la jornada.

Más de veinte años defendiendo a Portugal

Cristiano Ronaldo debutó con la selección absoluta de Portugal en agosto de 2003, cuando apenas tenía 18 años. Desde entonces inició un camino que lo convertiría en el futbolista más importante que ha vestido la camiseta portuguesa.

A lo largo de más de dos décadas disputó múltiples Eurocopas, Copas del Mundo, eliminatorias y torneos internacionales, convirtiéndose en el líder de varias generaciones de futbolistas.

Su permanencia en la selección fue sinónimo de regularidad, disciplina y compromiso, características que le permitieron mantenerse como titular durante muchos años pese al paso del tiempo.

El hombre que llevó a Portugal a conquistar Europa

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en 2016.

Después de varios intentos frustrados, Cristiano Ronaldo consiguió levantar el primer gran título en la historia de Portugal al conquistar la Eurocopa disputada en Francia.

Aunque una lesión lo obligó a abandonar la final ante el anfitrión durante los primeros minutos, el delantero permaneció junto al banquillo dando instrucciones y alentando a sus compañeros hasta que el conjunto portugués consiguió una histórica victoria.

Aquella imagen levantando el trofeo quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados portugueses.

Años después volvió a escribir otra página dorada al conquistar la UEFA Nations League en 2019 y repetir la hazaña en 2025, consolidando a Portugal entre las selecciones más competitivas del continente europeo.

Los récords que deja Cristiano Ronaldo

Más allá de los títulos, Cristiano Ronaldo se despide dejando una impresionante colección de récords con su selección.

Es el futbolista con más partidos disputados con Portugal, el máximo goleador en la historia del equipo nacional y el jugador con más goles anotados en encuentros internacionales con una selección masculina.

También fue el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo y uno de los pocos jugadores capaces de mantenerse como protagonista durante más de veinte años al máximo nivel.

A ello se suman sus innumerables goles en fases finales de torneos internacionales, eliminatorias europeas y partidos oficiales, cifras que difícilmente serán igualadas en el corto plazo.

A nivel de clubes construyó una de las trayectorias más exitosas del futbol moderno. Conquistó cinco títulos de la UEFA Champions League, cuatro con el Real Madrid y uno con el Manchester United. También levantó campeonatos de liga en Inglaterra, España e Italia, demostrando su capacidad para triunfar en algunas de las competiciones más exigentes del mundo.

En su palmarés también destacan cinco Balones de Oro, cuatro Botas de Oro europeas, múltiples títulos de copa y supercopa, además de reconocimientos como Mejor Jugador del Mundo en distintas temporadas.

Su capacidad goleadora lo convirtió durante años en el referente ofensivo de cada equipo en el que jugó.

Más que un goleador

Cristiano Ronaldo también deja un legado que trasciende las estadísticas. Su disciplina, preparación física, mentalidad competitiva y constancia fueron ejemplo para miles de jóvenes futbolistas alrededor del mundo.

Durante años fue reconocido por su ética de trabajo, su obsesión por mejorar y su deseo permanente de competir al más alto nivel, incluso cuando muchos consideraban que su carrera estaba llegando al final.

Su influencia ayudó a transformar la imagen internacional del futbol portugués y a inspirar a nuevas generaciones que crecieron soñando con vestir la camiseta de la selección.

El final de una era

La derrota frente a España puso punto final a una historia que comenzó hace más de veinte años y que cambió para siempre el futbol portugués.

Aunque Cristiano Ronaldo se despide sin poder conquistar el título de la fiesta futbolera, su legado ya está escrito entre los más grandes de este deporte.

Portugal pierde a su capitán, a su máximo goleador y al jugador más importante de su historia, mientras millones de aficionados alrededor del mundo despiden a una leyenda que convirtió cada partido con su selección en un capítulo inolvidable.

Con el silbatazo final no solo terminó un encuentro. También cayó el telón sobre una carrera internacional extraordinaria, marcada por títulos, récords, liderazgo y una pasión inquebrantable por defender los colores de Portugal.

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