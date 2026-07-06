Diputado británico envía carta a Infantino y pide mismo criterio para jugador inglés tras caso Balogun

¿Mismo trato para todos? La petición que incomoda a la FIFA tras el caso Balogun.

La controversia en torno a la suspensión revocada al delantero estadounidense Folarin Balogun sigue generando reacciones en el Mundial 2026. Ahora, el debate ha escalado al ámbito político, luego de que el diputado laborista británico Noah Law solicitara formalmente a la FIFA aplicar el mismo criterio en el caso del defensor inglés Jarell Quansah.

En una carta dirigida al presidente del organismo, Gianni Infantino, el legislador pidió que la sanción por tarjeta roja recibida por Quansah sea pospuesta hasta después del torneo, tal como ocurrió recientemente con Balogun, quien fue habilitado para disputar el duelo de Estados Unidos frente a Bélgica pese a su expulsión en octavos de final.

Quansah fue expulsado durante la victoria de Inglaterra sobre México, tras una dura entrada sobre Jesús Gallardo que fue confirmada por el VAR. En condiciones normales, la sanción implica una suspensión automática para el siguiente partido. Sin embargo, la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA en el caso de Balogun abrió un debate sobre la coherencia en la aplicación del reglamento.

Law reconoce la validez de la expulsión del jugador inglés

En su misiva, Law reconoce la validez de la expulsión del jugador inglés, pero sostiene que la FIFA debe mantener un mismo estándar para todas las selecciones. "La integridad de cualquier gran torneo internacional depende de que las reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes", señaló.

La petición llega en un contexto de alta tensión institucional. La medida que benefició a Balogun fue tomada bajo el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA y ha sido ampliamente cuestionada, especialmente tras revelarse gestiones políticas en torno al caso.

Desde Bélgica, la reacción no se hizo esperar. La federación de ese país expresó su "asombro" por la decisión y anunció que explorará todas las vías posibles para defender la integridad del torneo. Incluso su seleccionador, Rudi García, ironizó sobre la resolución, al sugerir que parecía una "broma".

En paralelo, UEFA también ha criticado la postura de la FIFA, acusándola de "cruzar una línea roja" y de comprometer la transparencia del fútbol internacional.

El caso Balogun y sus derivaciones ahora amenazan con sentar un precedente clave: si la FIFA extiende el mismo beneficio a Quansah, reforzaría su criterio; si no lo hace, crecerán las acusaciones de trato desigual entre selecciones en plena Copa del Mundo.

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