Estados Unidos queda fuera del Mundial 2026 y los memes hacen estallar las redes sociales

Estados Unidos quedó fuera del Mundial 2026 tras caer 4-1 ante Bélgica y las redes no tardaron en reaccionar especialmente después de la polémica por Folarin Balogun.

Estados Unidos quedó eliminado del Mundial 2026 luego de sufrir una dura derrota 4-1 ante Bélgica, resultado que no solo terminó con el sueño del equipo anfitrión, sino que también desató una ola de memes en redes sociales.

La caída estadounidense se volvió rápidamente tendencia, especialmente porque el partido llegó envuelto en una fuerte polémica por Folarin Balogun. El delantero había sido expulsado en el encuentro anterior ante Bosnia y Herzegovina, pero la FIFA suspendió de forma condicional su sanción, permitiéndole jugar contra Bélgica.

La decisión generó críticas internacionales después de que Donald Trump admitiera haber hablado con Gianni Infantino para pedir que el caso fuera revisado. Aunque la FIFA defendió que sus órganos disciplinarios actuaron con independencia, la polémica quedó instalada antes del duelo.

Estados Unidos cae goleado ante Bélgica

La expectativa era alta. Estados Unidos llegaba con el respaldo de su afición y con la ilusión de avanzar en casa, pero Bélgica impuso condiciones desde el inicio y terminó firmando una victoria contundente por 4-1.

El resultado fue un golpe duro para los estadounidenses, que no lograron sostener el ritmo ante un rival más efectivo y experimentado. Con el pitazo final, Bélgica celebró su clasificación, mientras Estados Unidos se despidió de la competencia en medio de críticas, decepción y muchos memes.

Los memes no perdonaron

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Usuarios en X, Instagram, Facebook y TikTok compartieron imágenes, bromas y comentarios sobre la eliminación estadounidense.

Muchos memes hicieron referencia a que Estados Unidos quedó fuera pese a jugar como anfitrión. Otros se enfocaron en la goleada, en la frustración de los aficionados y en la polémica previa por Balogun.

La frase "ni con llamada se salvaron" comenzó a repetirse entre usuarios que relacionaron la derrota con la intervención de Donald Trump en el caso disciplinario del delantero.

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