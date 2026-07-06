Joseph Blatter carga contra la FIFA: “Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas políticas”

El expresidente de la FIFA cuestionó la decisión de retirar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun y defendió que los procesos disciplinarios deben resolverse con reglas, evidencia e independencia.

La polémica por la decisión de la FIFA de retirar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun sigue sumando voces críticas. Este lunes fue el expresidente del organismo, Joseph "Sepp" Blatter, quien cuestionó públicamente el procedimiento mediante una publicación en su cuenta oficial de X.

Blatter se refirió a la controversia surgida después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejara sin efecto la sanción que impedía a Balogun disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, una decisión que ha provocado reacciones de distintas instituciones del futbol y del ámbito político.

En su mensaje, el exdirigente suizo defendió la independencia de los procesos disciplinarios y lanzó una dura crítica al organismo que presidió entre 1998 y 2015.

"Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes", escribió.

Blatter también hizo referencia a la conversación que mantuvieron el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revelada previamente por el propio dirigente del organismo rector del fútbol mundial.

"Si un presidente de EE. UU. interviene con el presidente de la FIFA y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA?", añadió en su publicación.

El expresidente cerró su pronunciamiento con un mensaje en defensa de la autonomía del deporte: "El futbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político".

Las declaraciones de Blatter se suman a las críticas expresadas en las últimas horas por la Federación Belga, la UEFA y la Comisión Europea, que han pedido transparencia y criterios objetivos en torno al proceso que permitió a Balogun quedar habilitado para disputar los octavos de final del Mundial 2026. Mientras tanto, la FIFA ha defendido que el caso fue resuelto por sus órganos judiciales independientes conforme a su Código Disciplinario.

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