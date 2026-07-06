Kylian Mbappé le responde a senadora paraguaya

“Mujer despreciable e indigna de su cargo”, fueron algunas calificaciones dadas por el futbolista francés, en tanto, la Federación demandará a la funcionaria.

El futbolista francés, Kylian Mbappé, publicó este lunes un mensaje en su cuenta de X dirigido a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, a quien tildó de "mujer despreciable e indigna de su cargo", en respuesta a una serie de mensajes que la política latinoamericana publicó en su cuenta de la misma red social en los días previos.

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", expresó el internacional francés en mensaje publicado a lo largo de la tarde del lunes.

"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", afirmó el delantero del Real Madrid.

"Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", expresó el máximo goleador del Francia en la presente edición del Mundial.

FFF denunciará a la Senadora

La Federación Francesa de Futbol (FFF) comunicó este lunes que "presentará" una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones "racistas" de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, dirigidas hacia el futbolista francés Kylian Mbappé, según informaron en un comunicado.

"Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así? Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar", criticó la federación francesa.

Tras estas palabras de la asociación de Francia contra el discurso "racista" de la senadora paraguaya, anunciaron que presentarán una "denuncia" ante la fiscalía para que se inicie un proceso judicial.

"La Federación brinda todo su apoyo a su capitán, a sus jugadores y, en general, a todas las víctimas de este tipo de comentarios odiosos", dijo la Federación Francesa de Futbol.

*Información EFE.

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