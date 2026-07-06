Aseguran que miembros de la FIFA piden la renuncia de Gianni Infantino

Gianni Infantino enfrenta una rebelión dentro de la FIFA, según reportes.

La polémica que rodea al Mundial 2026 continúa creciendo. En las últimas horas surgieron versiones que señalan que algunos integrantes de la FIFA estarían exigiendo la renuncia de su presidente, Gianni Infantino, tras la controversia generada por la anulación de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

De acuerdo con los reportes, el descontento surgió después de que la sanción al atacante de Estados Unidos fuera retirada, una decisión que provocó cuestionamientos sobre una posible intervención externa en asuntos deportivos.

La controversia aumentó luego de que el propio Gianni Infantino afirmara que la FIFA actúa con total independencia. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró públicamente que llamó a Infantino para solicitar la revisión de la expulsión del futbolista estadounidense.

Estarían preparando una demanda

Las declaraciones alimentaron las críticas y las dudas sobre la autonomía del organismo rector del futbol mundial, especialmente por la coincidencia entre la llamada y la posterior revocación de la tarjeta roja.

En medio de este escenario, diversos reportes aseguran que miembros de la junta ejecutiva de la FIFA habrían comenzado a solicitar la salida inmediata de Infantino de la presidencia del organismo.

Además, las mismas versiones indican que también se estaría preparando una demanda en su contra por un presunto favorecimiento hacia un jugador y la selección de Estados Unidos.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas versiones ni ha confirmado la existencia de solicitudes formales para la renuncia de Gianni Infantino o de acciones legales en su contra.

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