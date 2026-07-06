Novia de Lamine Yamal celebra el triunfo de España y habla sobre “la comida de Estados Unidos”

Mientras España celebra su clasificación tras vencer a Portugal, la novia de Lamine Yamal compartió su felicidad desde el estadio.

España vivió una jornada inolvidable al derrotar 1-0 a Portugal y asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la fiesta futbolera. Entre los miles de aficionados que celebraron el triunfo se encontraba la influencer Inés García, pareja del joven delantero Lamine Yamal, quien compartió su emoción desde las gradas del estadio.

La creadora de contenido publicó una fotografía luciendo la camiseta de la selección española y, poco después del silbatazo final, escribió un breve pero efusivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Ganamosssssss", escribió junto a varios emojis de celebración y un agradecimiento dirigido a la selección española, publicación que rápidamente acumuló miles de "Me gusta" y decenas de comentarios de seguidores que también festejaban la victoria.

Presente para apoyar a Lamine Yamal

Desde el inicio de la fiesta futbolera, Inés García ha acompañado a Lamine Yamal en varios de los encuentros de España, convirtiéndose en una de las figuras más fotografiadas entre los familiares de los jugadores.

Para el duelo frente a Portugal apareció vistiendo la camiseta oficial de España, mientras posaba a un costado del terreno de juego antes del inicio del encuentro.

Tras la clasificación española, la influencer no ocultó su alegría y compartió la imagen con sus más de miles de seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes de felicitación y apoyo.

La inesperada confesión sobre la comida en Estados Unidos

Pero no todo fue celebración durante su estancia en Estados Unidos. Horas antes del partido, Inés utilizó sus historias de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores debido a un problema que estaba enfrentando durante el viaje.

La influencer explicó que necesitaba encontrar opciones de comida más saludables y preguntó si alguien conocía algún lugar que pudiera enviar alimentos directamente al hotel.

Según relató, hasta ese momento únicamente había encontrado restaurantes que ofrecían hamburguesas y pizza, situación que ya le estaba causando molestias.

"Necesito comida más sana. ¿Alguien sabe dónde pedir para que la lleven al hotel? Solo encuentro hamburguesas y pizza", comentó en sus historias.

Incluso confesó que su estómago ya comenzaba a resentir la alimentación de los últimos días, por lo que buscaba alternativas más ligeras y equilibradas mientras permanecía acompañando a la selección española.

Las redes reaccionan

La publicación generó numerosas respuestas entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios le recomendaron aplicaciones de entrega a domicilio y restaurantes especializados en comida saludable, otros aprovecharon para sugerirle platillos típicos disponibles en distintas ciudades estadounidenses.

También hubo quienes bromearon con la situación, señalando que muchos aficionados extranjeros terminan enfrentándose al mismo problema cuando permanecen varias semanas siguiendo la competencia.

España sigue soñando

Más allá de la anécdota gastronómica, la noche terminó siendo perfecta para Inés García y para los aficionados españoles.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente logró imponerse por la mínima diferencia gracias al gol de Mikel Merino, resultado que dejó fuera a Portugal y permitió a España avanzar con paso firme en la fase de eliminación directa.

Lamine Yamal volvió a ser uno de los jugadores más observados del encuentro y continúa consolidándose como una de las principales figuras del combinado español, mientras su pareja sigue acompañándolo desde las tribunas y compartiendo con sus seguidores algunos de los momentos más destacados de esta experiencia.

Etiquetas