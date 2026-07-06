¿Por qué Pedro Neto juega con los zapatos rotos?

El detalle que sorprendió en el Portugal vs. España tiene una explicación.

Uno de los momentos más curiosos de los octavos de final del Mundial 2026 ocurrió durante el partido entre Portugal y España, cuando las cámaras captaron que el zapato derecho de Pedro Neto estaba completamente roto.

La escena llamó la atención de aficionados y comentaristas, ya que el extremo portugués tuvo que detener el encuentro para cambiar de calzado y poder continuar jugando. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando las cámaras enfocaron el nuevo par de zapatos que le entregaron, pues también estaban rotos en la parte trasera.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaron si se trataba de un desperfecto del calzado o de una curiosa decisión del futbolista.

La explicación, sin embargo, está relacionada con una condición médica que padece el jugador.

Pedro Neto sufre de espolón calcáneo

Pedro Neto sufre de espolón calcáneo, una afección que provoca un crecimiento óseo anormal en forma de espina en la parte inferior del talón, específicamente en el hueso calcáneo.

Esta protuberancia se desarrolla por la acumulación de depósitos de calcio, generalmente como consecuencia de una tensión excesiva y prolongada sobre la fascia plantar, el tejido que conecta el talón con los dedos del pie.

Las personas que padecen esta condición suelen experimentar dolor intenso al caminar o correr, especialmente cuando existe presión sobre la parte posterior del talón.

Por ese motivo, algunos futbolistas modifican su calzado deportivo, recortando o abriendo la zona del talón para disminuir el roce y aliviar la presión durante los partidos.

Ese sería el motivo por el que los zapatos utilizados por Pedro Neto presentaban la parte trasera abierta, un detalle que generó todo tipo de comentarios durante el encuentro, pero que responde a una necesidad médica para poder competir con mayor comodidad y reducir las molestias provocadas por el espolón calcáneo.

El peculiar momento no pasó desapercibido y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del duelo entre Portugal y España.

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