El post de la Casa Blanca tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Mientras Estados Unidos quedaba fuera del Mundial, la Casa Blanca publicó este mensaje.

La eliminación de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 no solo provocó reacciones entre los aficionados al futbol, sino también cuestionamientos por el silencio del presidente Donald Trump y de la Casa Blanca tras la derrota frente a Bélgica por 4-1.

Minutos después del encuentro, usuarios en redes sociales esperaban algún pronunciamiento del mandatario estadounidense, especialmente porque días antes Trump había revelado que llamó personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero Folarin Balogun.

Sin embargo, en su cuenta de Truth Social no hubo ningún mensaje relacionado con la eliminación de la selección estadounidense.

Por su parte, las redes sociales de la Casa Blanca tampoco hicieron referencia al resultado del partido. En lugar de ello, publicaron un mensaje con motivo del 4 de julio acompañado de un video del presidente.

Durante 250 años, la tierra de la libertad y la democracia ha brillado intensamente. Esto es solo el amanecer de la edad de oro", se lee en la publicación.

La "maldición de Trump"

La ausencia de comentarios sobre la derrota alimentó el debate en redes sociales, donde numerosos usuarios retomaron la llamada "maldición de Trump", una teoría viral que sostiene que varios equipos estadounidenses han sufrido derrotas importantes tras recibir el respaldo o la presencia del mandatario.

Entre los ejemplos que mencionan los internautas figura el Super Bowl, donde Trump pronosticó un triunfo de los Chiefs, pero los Eagles terminaron imponiéndose. También recuerdan la derrota de los Commanders ante los Lions, la caída de Miami en el Campeonato Nacional de Futbol Americano Universitario, la derrota de los Knicks en las Finales de la NBA y el triunfo de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup, eventos en los que el presidente estuvo presente o expresó públicamente su apoyo.

Ahora, tras la eliminación de la selección de Estados Unidos del Mundial 2026, los aficionados han vuelto a utilizar el término "maldición de Trump" para relacionar el resultado con la participación pública del mandatario en torno al equipo nacional, una teoría que circula ampliamente en redes sociales, aunque sin evidencia que la respalde.

Etiquetas