Presentan el balón con el que se jugará la final del Mundial 2026

Así es el balón especial que se usará en la final del Mundial 2026.

La cuenta regresiva para la gran final de la Copa del Mundo 2026 continúa y ya fue presentado el balón especial que rodará en el partido más esperado del torneo. La marca Adidas y la organización del Mundial revelaron el diseño del "Trionda Final", la edición exclusiva que será utilizada en el duelo por el título.

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Estados Unidos, y para esa ocasión el tradicional balón Trionda tendrá una apariencia completamente renovada.

A diferencia del modelo original, inspirado en los tres países anfitriones de la justa mundialista —Canadá, México y Estados Unidos—, la versión para la final abandona los colores verde, rojo y azul para presentar una combinación en negro con detalles dorados. Además, el esférico incluye la inscripción "New York / New Jersey", en referencia a la sede del encuentro definitivo.

El balón Trionda fue diseñado como un homenaje a los países que albergan el Mundial 2026, con elementos representativos de cada nación en su primera versión. Sin embargo, para las semifinales y la final se creó una edición especial que busca darle un carácter único a los partidos más importantes del torneo.

Tecnología para mejorar el juego

Más allá de su diseño, el Trionda incorpora avances tecnológicos que buscan mejorar el rendimiento y apoyar las decisiones arbitrales.

El balón cuenta con una estructura de cuatro paneles y costuras profundas que permiten una mayor estabilidad durante sus desplazamientos en el aire. Además, su diseño ayuda a distribuir de manera uniforme la resistencia aerodinámica y sus relieves favorecen el control al momento de golpear o conducir la pelota.

Uno de los elementos más destacados es la incorporación de sensores de movimiento de 500 Hz, una tecnología que permite enviar datos precisos al sistema de videoarbitraje (VAR) para apoyar la toma de decisiones durante los partidos.

Este sistema ya tuvo participación en encuentros del Mundial 2026, como en el duelo entre Croacia y Portugal, donde la información proporcionada por el balón ayudó a determinar una jugada de fuera de lugar.

Con esta presentación, el Trionda Final se convierte en uno de los elementos protagonistas rumbo al cierre de una Copa del Mundo histórica, que por primera vez se disputa con tres países como sedes principales.

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