 ¿Qué le pasó a Santiago Giménez?
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¿Qué le pasó a Santiago Giménez? Terminó en el hospital tras la eliminación de México

por Oliver Paniagua
Santiago Giménez. , EFE.
Santiago Giménez. / FOTO: EFE.

El motivo por el que Santiago Giménez fue trasladado al hospital.

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una preocupación adicional para la selección azteca. El delantero Santiago Giménez terminó en el hospital luego de sufrir una fuerte lesión durante los minutos finales del encuentro ante Inglaterra.

El atacante del AC Milan ingresó de cambio para intentar ayudar al Tricolor en la recta final del partido. Sin embargo, una disputa por el balón cerca de la línea de fondo cambió por completo su panorama.

De acuerdo con los primeros reportes, Giménez dio un mal paso y sufrió una severa torsión en el tobillo derecho. El dolor fue inmediato y el delantero ya no pudo reincorporarse, por lo que recibió atención del cuerpo médico de la Selección Mexicana.

Tras una primera evaluación sobre el terreno de juego, los médicos determinaron que el futbolista debía ser trasladado en ambulancia a un hospital para realizar estudios más detallados. La información fue confirmada por el técnico Javier Aguirre durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol aún no ha emitido un parte médico oficial, los primeros reportes indican que el delantero podría haber sufrido una fractura acompañada de una importante lesión en los ligamentos del tobillo, una situación que implicaría un prolongado periodo de recuperación.

La lesión de Giménez 

La lesión de Giménez ocurrió en una noche especialmente amarga para el fútbol mexicano, ya que el Tricolor cayó 3-2 frente a Inglaterra y quedó eliminado de la Copa del Mundo disputada en casa.

Tras el partido, Javier Aguirre también confirmó el final de su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana. El estratega aseguró que "el sueño termina aquí" y expresó su confianza en que Rafael Márquez será el encargado de tomar las riendas del equipo nacional.

Ahora, la atención está puesta en la evolución de Santiago Giménez, a la espera del diagnóstico oficial que determine la gravedad de la lesión y el tiempo que permanecerá alejado de las canchas.

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