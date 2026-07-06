Roberto Martínez confirma su salida de la selección de Portugal

La decisión de Roberto Martínez después del duro golpe de Portugal.

El español Roberto Martínez puso punto final a su etapa como entrenador de la selección de Portugal después de la eliminación del equipo en el Mundial 2026. El técnico confirmó que su contrato llegó a su final y consideró que es momento de cerrar un ciclo al frente del combinado luso.

Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones", declaró Martínez en conferencia de prensa.

El entrenador aseguró que durante su proceso se sintió respaldado y valorado por el entorno portugués, destacando el vínculo que logró construir con el país.

Me llevo haber sido muy querido, como un portugués más. Ha sido un placer y un orgullo y es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero el contexto tiene total sentido", expresó.

La despedida llegó después de la derrota de Portugal ante España

La despedida llegó después de la derrota de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que terminó con la eliminación del conjunto luso. Martínez aseguró que su equipo compitió de igual a igual ante uno de los candidatos al título y destacó el esfuerzo de sus jugadores.

Terminamos con tristeza, frente a un rival que es favorito en este Mundial. Defensivamente, lo hicimos muy bien, pero en octavos los detalles son importantes. Ese balón que da en el larguero... y en el minuto 90 perdimos. Pero estoy muy orgulloso del equipo", señaló.

El técnico defendió el desempeño de Portugal y afirmó que la eliminación no representa un fracaso, ya que sus dirigidos buscaron la victoria hasta el final.

No fallamos, perdimos con un equipo que es favorito. Fallar es no intentar ganar y lo intentamos hasta el último minuto", comentó.

Martínez también mencionó que la lesión de Nuno Mendes afectó las opciones ofensivas del equipo por la importancia del lateral en la generación de juego. Además, dedicó palabras de reconocimiento para Cristiano Ronaldo, a quien calificó como "un capitán ejemplar".

Finalmente, el entrenador español dejó clara su postura sobre su futuro con Portugal: "Vine para ganar el Mundial, no tiene sentido seguir", afirmó, confirmando así el cierre de una etapa marcada por la búsqueda del título mundial.

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