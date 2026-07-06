UEFA estalla contra la FIFA por el caso Balogun: “Cruzó una línea roja”

La FIFA quedó bajo fuertes cuestionamientos luego de habilitar a Folarin Balogun, una medida que la UEFA considera incomprensible e injustificable.

La decisión de la FIFA de dejar sin efecto de manera provisional la suspensión automática del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado durante el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Bosnia-Herzegovina, desató una fuerte controversia en el fútbol internacional. La resolución, anunciada apenas unas horas antes del compromiso de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, permitió que el atacante quedara habilitado para disputar el encuentro, provocando la inmediata reacción de la UEFA. En un comunicado oficial, el organismo europeo expresó su rechazo a la medida y aseguró que "la decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja".

La UEFA sostuvo que la determinación de la FIFA representa un precedente preocupante porque modifica la aplicación de una norma considerada fundamental dentro del reglamento. Según la entidad, la suspensión automática tras una expulsión no depende de interpretaciones ni de decisiones discrecionales, sino que constituye una sanción reglamentaria que debe cumplirse sin excepciones. Asimismo, recordó que otros futbolistas expulsados durante la misma Copa del Mundo respetaron la suspensión correspondiente, por lo que alterar ahora la aplicación de la norma rompe el principio de igualdad de condiciones entre todos los participantes del torneo.

Roces entre UEFA y la FIFA

En su pronunciamiento, el organismo presidido por Aleksander Ceferin también advirtió sobre las consecuencias que una decisión de esta naturaleza podría tener para la credibilidad del fútbol. La UEFA afirmó que, cuando las reglas dejan de aplicarse con certeza por parte de quienes deben hacerlas cumplir, se pone en riesgo la integridad de la competencia y se debilita la confianza de jugadores, clubes, selecciones y aficionados. Además, subrayó que cualquier caso similar que pueda surgir durante el resto del campeonato podría exigir el mismo tratamiento, generando un precedente de difícil manejo para las autoridades deportivas.

El comunicado también vinculó el episodio con el impacto global que tienen las decisiones adoptadas durante una Copa del Mundo. La UEFA destacó que el fútbol basa su legitimidad en la existencia de normas comunes que garantizan una competencia justa, transparente y equitativa en cualquier parte del planeta. En ese sentido, remarcó que ningún Mundial puede analizarse como un evento aislado, ya que sus resoluciones influyen directamente en la interpretación y aplicación de las reglas en el resto de las competiciones internacionales. Finalmente, el organismo concluyó su declaración con un mensaje contundente: "Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".

Mientras tanto, la determinación de la FIFA recibió respaldo desde el entorno de la selección estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la resolución al escribir: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!". Por su parte, el seleccionador Mauricio Pochettino calificó la medida como "fantástica para el fútbol" y afirmó: "Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta".

De esta manera, la habilitación de Balogun quedó en el centro del debate internacional, enfrentando dos posturas completamente opuestas sobre la interpretación y el respeto de las normas que rigen el fútbol mundial.

Folarin Balogun al momento de ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina - EFE

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