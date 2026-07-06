VIDEO. Jordan Henderson sufre tremenda caída durante el festejo de Inglaterra sobre México

El jugador inglés intentó saltar una valla publicitaria y terminó lesionado, tendido en el césped, rodeado de sus compañeros y sacado en camilla, comprometiendo así los siguientes partidos de su selección.

Jordan Henderson encendió las alarmas en la selección de Inglaterra tras sufrir una lesión inesperada durante la celebración por la victoria ante México, en un encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

El partido, disputado el domingo 5 de julio, finalizó 3-2 a favor de los ingleses y marcó un momento histórico para ambos equipos.

Sin embargo, el festejo tomó un giro inesperado cuando Jordan Henderson intentó saltar una valla publicitaria y terminó lesionado, tendido en el césped y rodeado de sus compañeros.

Los servicios médicos ingresaron al campo de inmediato para atenderlo, generando imágenes que rápidamente dieron la vuelta al mundo.

Al principio la causa de la caída generó incertidumbre pero, conforme se conocieron los detalles, la preocupación creció entre los aficionados y el cuerpo técnico. Las primeras versiones apuntan a una posible fractura en el brazo, aunque aún se espera el diagnóstico definitivo de parte de los especialistas.

De confirmarse la fractura, Jordan Henderson quedaría fuera no solo del próximo compromiso ante Noruega, sino también de una potencial semifinal, en caso de que Inglaterra logre avanzar.

Esta noticia representa un duro golpe para el conjunto dirigido por Gareth Southgate, que pierde a uno de sus referentes en el mediocampo en medio de la euforia mundialista.

¿Está listo para el duelo contra Noruega?

La gran interrogante en el entorno inglés gira en torno a la recuperación de Jordan Henderson y su disponibilidad para el encuentro ante Noruega.

Jordan Henderson, de 36 años, se convirtió en el primer futbolista inglés en disputar cuatro Copas del Mundo diferentes cuando ingresó al campo en el partido contra Panamá durante la fase de grupos.

No llegó a jugar en el encuentro del domingo, aunque recibió una tarjeta amarilla en la segunda parte por protestar desde la banda.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que Jordan Henderson permanecería la noche del domingo en Ciudad de México acompañado por un miembro del cuerpo técnico, mientras el resto del equipo y del personal regresaba a su base de entrenamiento en Kansas City.

Inglaterra se enfrentará a Noruega en los cuartos de final el próximo sábado en Miami Gardens, Florida.

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