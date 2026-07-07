El Mundial supera una cifra histórica: 50 millones de aficionados han llenado los estadios desde 1930

La FIFA celebró el récord de asistencia acumulada en las 23 ediciones del torneo y destacó el impacto que ha tenido el Mundial como uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.

La historia del Mundial ya tiene una nueva cifra para recordar. Desde la primera edición disputada en Uruguay en 1930 hasta el torneo de 2026, alrededor de 50 millones de aficionados han asistido a los estadios para presenciar partidos del torneo más importante del futbol internacional.

La FIFA calificó este registro como un "hito histórico" y destacó que millones de personas han acompañado a las selecciones a lo largo de casi un siglo de competencia, convirtiendo al Mundial en un punto de encuentro entre diferentes culturas y generaciones.

"Esta competición es verdaderamente la reunión más hermosa y espectacular jamás conocida, uniendo gente desde 1930 con su magia", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de sus redes sociales.

El dirigente también dedicó un mensaje de agradecimiento a todos los aficionados que han formado parte de alguna de las 23 ediciones del Mundial, resaltando el papel de los seguidores como una pieza fundamental de la historia mundialista.

La cifra toma mayor relevancia durante el Mundial 2026, el primero con 48 selecciones participantes y 104 partidos en el calendario, un formato que amplió la presencia del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, la FIFA informó que los últimos cuatro partidos de la competición se disputarán con la "Trionda Final", una versión especial del balón oficial del Mundial, diseñada para las etapas decisivas del campeonato.

Hasta el momento, España, Francia, Marruecos, Bélgica, Inglaterra y Noruega ya aseguraron su presencia en los cuartos de final, mientras que los últimos boletos se definirán con los duelos entre Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

Con la fase final en marcha, la Copa del Mundo 2026 continúa sumando capítulos a una historia que comenzó hace 96 años y que ha llevado a millones de aficionados a vivir la pasión del futbol desde las gradas.

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