 ¿Apoya a Argentina? Vozinha genera debate con publicación
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¿Apoya a la Selección de Argentina? Vozinha genera debate con emotiva publicación tras la eliminación de Cabo Verde

por Sandy Sandoval
Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial - EFE
Vozinha ya supera el fenómeno viral de Tim Payne en el Mundial / FOTO: Agencia EFE

El histórico arquero de Cabo Verde volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue por una atajada. Una publicación en Instagram después de la eliminación de su selección provocó un intenso debate entre los aficionados.

El nombre de Vozinha volvió a ocupar los titulares durante el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por una intervención bajo los tres palos, sino por una publicación en redes sociales que rápidamente despertó opiniones divididas entre los aficionados.

El experimentado guardameta de Cabo Verde compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías del partido frente a Argentina, encuentro correspondiente a los octavos de final del torneo, donde la Albiceleste consiguió la clasificación tras imponerse en un intenso compromiso.

Lo que parecía un simple recuerdo del partido terminó convirtiéndose en tema de conversación entre miles de seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el arquero estaba mostrando admiración por la Selección de Argentina o simplemente recordando uno de los momentos más importantes en la historia del futbol caboverdiano.

La publicación que generó el debate

En las imágenes compartidas por Vozinha aparece una de las escenas más llamativas del encuentro: el arquero disputando el balón con Lionel Messi durante una acción del partido.

La fotografía llamó la atención de inmediato porque muchos esperaban imágenes exclusivas de Cabo Verde o de sus compañeros. A ello se sumó el mensaje que escribió junto a la publicación.

"Ya han pasado algunos días, pero este partido jamás saldrá de nuestra memoria. Lo dejamos todo dentro del campo. Coraje, alma y orgullo por representar a Cabo Verde. El resultado no fue el que queríamos, pero le demostramos al mundo que este también es nuestro lugar. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros", comentó.

El mensaje estuvo acompañado de un corazón y las iniciales "CV", en referencia a Cabo Verde.

¿Un homenaje a Argentina?

La publicación provocó distintas interpretaciones entre los usuarios. Algunos consideraron que Vozinha quiso reconocer la importancia de haber enfrentado a una de las selecciones más importantes del planeta y a Lionel Messi.

Foto embed
Vozinha - Captura de pantalla

Otros interpretaron que simplemente se trató de la fotografía más representativa de un partido histórico para Cabo Verde, que logró competir de tú a tú frente a una potencia mundial y dejó una buena impresión durante su participación en el torneo.

También hubo quienes señalaron que el arquero estaría demostrando admiración por Argentina, aunque el mensaje publicado nunca hace referencia a la Albiceleste ni expresa apoyo hacia otra selección.

Un torneo que cambió la historia de Cabo Verde

Más allá de la polémica, la participación de Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del campeonato.

El combinado africano consiguió avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez y compitió con personalidad frente a rivales de mayor tradición futbolística.

Aunque la derrota ante Argentina puso fin al sueño caboverdiano, el desempeño del equipo fue ampliamente reconocido por aficionados y analistas deportivos.

Precisamente eso fue lo que quiso destacar Vozinha en su mensaje: el orgullo de haber representado a su país y de demostrar que Cabo Verde puede competir en la élite del futbol internacional.

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