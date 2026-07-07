Chicharito Hernández recibe críticas al dedicar emotivo mensaje a Cristiano Ronaldo

Javier “Chicharito” Hernández quiso rendir homenaje a Cristiano Ronaldo tras su despedida de Portugal, pero su mensaje terminó provocando un intenso debate en redes sociales.

La despedida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal sigue generando reacciones en todo el mundo. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el publicado por Javier "Chicharito" Hernández, quien dedicó un emotivo homenaje al máximo goleador en la historia del futbol internacional.

Sin embargo, las palabras del delantero mexicano no fueron recibidas de la misma manera por todos los aficionados. Mientras algunos celebraron el reconocimiento a la trayectoria de Cristiano Ronaldo, otros criticaron a Chicharito por considerar que exageró en sus elogios o que el momento no era el adecuado.

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios y se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del futbol.

El mensaje que compartió Chicharito

A través de su cuenta oficial de Instagram, Javier Hernández publicó una fotografía junto a Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid, acompañada de un extenso mensaje de admiración.

El delantero escribió: "No me quedo con este partido o este Mundial. Me quedo con el futbolista que cambió la historia de su selección, que llevó a Portugal a conquistar lo que durante tantos años parecía imposible y que inspiró a una generación entera a creer que no existen los límites. Gracias por el ejemplo, gracias por todo Cristiano Ronaldo".

El mexicano también compartió la publicación en inglés y etiquetó directamente al futbolista portugués.

Las críticas no tardaron en aparecer

Aunque miles de usuarios respaldaron las palabras de Chicharito, otros aprovecharon la publicación para cuestionarlo.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes de aficionados que consideraban que el delantero mexicano debía enfocarse en su propia carrera o que no compartían la visión expresada sobre Cristiano Ronaldo.

Otros usuarios señalaron que el homenaje llegaba en un momento de gran sensibilidad para los seguidores portugueses y argentinos, debido a las constantes comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

También hubo quienes criticaron que el mensaje hiciera referencia a "cambiar la historia" de Portugal, mientras otros respondieron recordando los títulos y récords alcanzados por el atacante luso.

Sin embargo no todas las reacciones fueron negativas. Numerosos aficionados destacaron la amistad y el respeto que Chicharito mantiene hacia Cristiano Ronaldo desde que ambos coincidieron en el Real Madrid entre 2014 y 2015.

Chicharito y Cristiano Ronaldo - Captura de pantalla

Muchos usuarios calificaron el mensaje como un reconocimiento sincero hacia uno de los futbolistas más influyentes de la historia y destacaron que Hernández habló desde la experiencia de haber compartido vestuario con el portugués.

Incluso varios excompañeros y figuras del futbol reaccionaron positivamente a la publicación.

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