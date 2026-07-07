Con otro penal a favor, Argentina amplía una marca histórica en los Mundiales

Ninguna selección recibió tantos penales como Argentina en un lapso de 12 partidos mundialistas.

Lionel Messi volvió a fallar desde los once pasos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y amplió una estadística poco habitual en su exitosa carrera. El capitán de Argentina erró un penal ante Egipto en los octavos de final, convirtiéndose en su segundo fallo consecutivo desde el punto penal en el torneo.

La última vez que Messi tuvo la oportunidad de marcar desde los once metros fue en la fase de grupos frente a Austria, pero tampoco logró convertir. Con ello, el astro argentino acumula dos penales fallados de manera consecutiva en esta edición del Mundial.

Además, el capitán albiceleste llegó a cuatro penales errados a lo largo de su trayectoria en las Copas del Mundo, una cifra que contrasta con el protagonismo que ha tenido con la selección argentina en la máxima cita del futbol.

Pese a esa estadística, Argentina firmó una destacada fase de grupos al ganar sus tres partidos y avanzar con paso perfecto a los octavos de final. Messi también ha sido una de las grandes figuras del torneo al consolidarse como el máximo goleador en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA.

Argentina, los penales y un récord que sigue dando de qué hablar

Sin embargo, el tema de los penales ha vuelto a generar conversación. En los primeros cuatro encuentros del Mundial 2026, la Albiceleste ha recibido tres penales a favor. El primero fue ante Austria y terminó con el fallo de Messi; el segundo llegó en el cierre de la fase de grupos, cuando Lautaro Martínez convirtió para asegurar el triunfo de Argentina; y el tercero fue frente a Egipto, nuevamente con Messi como ejecutor, pero sin éxito.

La cantidad de penales sancionados a favor de Argentina también ha reavivado un debate que ya había surgido durante el Mundial de Catar 2022. En aquella edición, el combinado sudamericano recibió cinco penales durante el torneo, incluidos dos en la fase de grupos y tres en las rondas de eliminación directa, entre ellos el señalado en la final contra Francia.

Argentina ha recibido ocho penales a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo, la cifra más alta registrada por cualquier selección en un período de 12 encuentros consecutivos en toda la historia del torneo.

Aunque los errores desde el punto penal no opacan el aporte de Messi al equipo, sí representan una estadística llamativa para el capitán argentino, quien buscará recuperar la efectividad desde los once pasos mientras la Albiceleste continúa su camino en busca de un nuevo título mundial.

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