Courtois lanza un dardo a Estados Unidos tras su eliminación

“Nos faltaron al respeto”. Courtois explotó tras eliminar a Estados Unidos, en un partido marcado por la polémica alrededor de Folarin Balogun.

La selección de Bélgica selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad a Estados Unidos en un encuentro que dejó tanto emociones como declaraciones contundentes. Al finalizar el compromiso, el guardameta Thibaut Courtois lanzó un mensaje directo al conjunto anfitrión, asegurando que el rival que más exigió a los belgas fue Senegal y no el equipo dirigido por Mauricio Pochettino. Sus palabras rápidamente generaron repercusión por la contundencia con la que minimizó el desafío que representó el combinado estadounidense.

"Si soy honesto, me sentía más seguro de que íbamos a ganar que contra Senegal. Ellos eran un equipo más fuerte y hoy también quedó demostrado", expresó el arquero del Real Madrid tras el pitazo final. Además de destacar el nivel mostrado por su selección, Courtois manifestó su inconformidad por los comentarios que, según él, menospreciaron a Bélgica en la previa del encuentro. El experimentado portero aseguró que las críticas sirvieron como una motivación extra para demostrar el verdadero potencial del equipo europeo sobre el terreno de juego.

Courtois asegura que "se les faltó el respeto"

El guardameta también afirmó que Bélgica respondió con fútbol a quienes aseguraban que Estados Unidos era amplio favorito para quedarse con la victoria. "En los últimos días se nos faltó mucho el respeto aquí en Estados Unidos. Se dijo que podían ganarnos fácilmente, pero demostramos que somos un buen equipo y jugamos muy bien", declaró.

El compromiso también estuvo marcado por la controversia debido a la decisión relacionada con Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos. La expulsión que inicialmente había recibido contra Bosnia fue anulada tras la intervención del Comité Disciplinario de la FIFA, una determinación que desató un intenso debate entre aficionados y analistas.

En medio de la polémica, también trascendieron declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó haber conversado con representantes de la FIFA sobre la situación. Más allá de la controversia, Bélgica terminó imponiendo su calidad futbolística y aseguró su clasificación con una actuación que dejó un mensaje claro dentro y fuera del campo.

Bélgica estará en cuartos de final del Mundial 2026 - EFE

Etiquetas