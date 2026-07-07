¿El “efecto Trump”? Se viraliza una teoría tras la goleada de Bélgica a Estados Unidos en el Mundial

La goleada de Bélgica sobre Estados Unidos desató una ola de memes y publicaciones que vinculan al presidente Donald Trump con una serie de derrotas deportivas.

La derrota de Estados Unidos por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós del equipo anfitrión, sino que también impulsó una tendencia que rápidamente ganó fuerza en redes sociales: el llamado "efecto Trump".

Tras el encuentro, usuarios en X, Instagram y otras plataformas comenzaron a recordar que, antes del partido, Donald Trump había intervenido públicamente para que el delantero Folarin Balogun pudiera disputar el compromiso frente a Bélgica. Aunque el atacante estuvo disponible, el conjunto estadounidense fue ampliamente superado y se despidió del torneo, lo que dio pie a una avalancha de publicaciones con tono humorístico.

A partir de ese resultado, miles de internautas empezaron a relacionar otras derrotas deportivas de equipos estadounidenses con la presencia o el respaldo público del mandatario. La conversación rápidamente se convirtió en tendencia y estuvo acompañada por memes, montajes y comentarios que bautizaron esta cadena de coincidencias como el "efecto Trump".

Entre los ejemplos más compartidos aparece el Super Bowl, donde Trump pronosticó un triunfo de los Kansas City Chiefs y finalmente los Philadelphia Eagles conquistaron el título.

También se mencionan la derrota de los Washington Commanders frente a los Detroit Lions, la caída de Miami en el Campeonato Nacional de Futbol Americano Universitario, el fin de la racha de los New York Knicks durante las Finales de la NBA y la victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup.

La goleada de Bélgica también provocó numerosas reacciones dentro y fuera del mundo del deporte. El resultado fue ampliamente comentado por aficionados, analistas y figuras públicas, mientras que en redes sociales el término "efecto Trump" acumuló miles de menciones en cuestión de horas y se convirtió en uno de los temas más comentados tras la jornada mundialista.

Aunque no existe evidencia de que estos acontecimientos tengan alguna relación entre sí, la teoría surgida en redes fue compartida por miles de usuarios y volvió a demostrar cómo una serie de coincidencias puede transformarse rápidamente en un fenómeno viral. En plena Copa del Mundo, el debate se convirtió en una de las conversaciones más llamativas del día, mezclando futbol, política y humor en una misma tendencia, con Trump en el centro de la polémica.

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