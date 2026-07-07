¿Por qué Egipto dejó en el banquillo a una de sus grandes figuras ante Argentina?

Egipto sorprende al dejar en el banco a uno de sus jugadores más importantes.

La selección de Egipto sorprendió con una decisión inesperada para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Argentina. El entrenador Hossam Hassan dejó en el banco de suplentes a Omar Marmoush, uno de los futbolistas más destacados del conjunto africano y una de sus principales armas ofensivas.

La ausencia del delantero en el once inicial llamó la atención debido a su importancia dentro del equipo. Marmoush, de 27 años y jugador del Manchester City, había sido titular en todos los partidos de Egipto durante la Copa del Mundo, consolidándose como una de las figuras del plantel junto al capitán Mohamed Salah.

Sin embargo, el seleccionador explicó su apuesta desde el aspecto táctico. Hossam Hassan optó por reservar al atacante para este compromiso, una estrategia que ya había utilizado anteriormente en el encuentro frente a Irán, cuando Marmoush también comenzó como suplente.

En aquel partido, el delantero ingresó al inicio del segundo tiempo y tuvo un papel importante en el ataque egipcio, por lo que no se descarta que vuelva a ser una de las principales cartas del técnico para cambiar el rumbo del encuentro ante la Albiceleste si las circunstancias lo requieren.

Marmoush, uno de los futbolistas de mayor jerarquía de Egipto

A pesar de iniciar en el banquillo, Marmoush sigue siendo uno de los futbolistas de mayor jerarquía de Egipto gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora, cualidades que lo han convertido en una pieza clave tanto en su selección como en el fútbol europeo.

Mientras tanto, Mohamed Salah sí apareció desde el arranque con la misión de liderar el ataque africano e intentar romper la defensa argentina en busca del boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

La decisión de Hossam Hassan generó sorpresa entre aficionados y analistas, ya que dejar fuera del once inicial a uno de los jugadores más determinantes del equipo representa una apuesta arriesgada en un partido de eliminación directa. Ahora, todas las miradas estarán puestas en el momento en que Omar Marmoush pueda ingresar al terreno de juego y convertirse en el revulsivo que Egipto necesita frente a Argentina.

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