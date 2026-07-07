FIFA abre investigación por incidente con IShowSpeed y condena actos de racismo

La FIFA rompe el silencio por el incidente con IShowSpeed en el Estadio de Miami.

La FIFA emitió un comunicado en el que condenó cualquier acto de racismo, odio o discriminación, luego de un incidente registrado durante el partido entre Argentina y Cabo Verde, disputado el 3 de julio de 2026 en el Estadio de Miami, que involucró a un aficionado y al creador de contenido conocido como IShowSpeed.

El organismo rector del fútbol mundial informó que tuvo conocimiento del hecho y que inició de inmediato una investigación para esclarecer lo ocurrido dentro del estadio durante el encuentro correspondiente al Mundial 2026.

La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad", señaló la institución en su comunicado.

El llamado de la FIFA

La FIFA recordó que la Copa del Mundo representa un espacio de unión entre diferentes culturas, comunidades y aficionados de todo el planeta, por lo que cualquier comportamiento que atente contra los valores de respeto y diversidad será rechazado.

La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto", agregó el organismo, al destacar que el torneo busca reunir a personas de distintos países alrededor del fútbol.

El caso generó atención debido a la presencia de IShowSpeed, uno de los creadores de contenido más populares del mundo, quien se encontraba en el estadio siguiendo el partido. Ahora, la FIFA analizará los detalles del incidente antes de determinar si existieron responsabilidades y qué medidas podrían tomarse.

La organización reiteró que no permitirá acciones que afecten la imagen del fútbol ni los principios que promueve durante la Copa Mundial, dejando claro que quienes incurran en actos de discriminación no tienen lugar dentro del deporte.

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