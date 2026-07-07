FIFA obligó a Egipto a cambiar su camiseta: el motivo detrás de las estrellas borradas

Egipto tuvo que modificar su icónica camiseta roja en pleno Mundial 2026. ¿Cuál fue la razón?

Egipto llegó al Mundial 2026 con una camiseta cargada de historia, orgullo y simbolismo. Sin embargo, antes de disputar sus partidos en el torneo, la selección africana tuvo que modificar su indumentaria por pedido directo de la FIFA.

El cambio más llamativo fue la eliminación de las siete estrellas que aparecían junto al escudo de la Federación Egipcia de Futbol. Para los aficionados egipcios, esos símbolos representaban una parte fundamental de la historia de Los Faraones, pero para el máximo organismo del futbol mundial no cumplían con la normativa establecida para la competencia.

La decisión volvió a tomar relevancia en la previa del duelo de Egipto contra Argentina por los octavos de final, partido en el que el combinado africano utilizará su tradicional camiseta roja, aunque ya sin las estrellas que originalmente formaban parte del diseño.

El significado de las siete estrellas

Las siete estrellas que Egipto lucía en su camiseta no eran un simple adorno. Cada una representaba uno de los títulos obtenidos por la selección en la Copa Africana de Naciones.

Egipto es la selección más ganadora en la historia de ese torneo continental, con conquistas en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010. Por esa razón, la federación colocó siete estrellas en el uniforme como una forma de rendir homenaje a sus mayores logros deportivos.

Sin embargo, la FIFA informó a la Federación Egipcia que las estrellas utilizadas en camisetas durante el Mundial solo pueden hacer referencia a títulos de Copa del Mundo, no a campeonatos continentales. La Federación Egipcia reconoció que recibió una carta del organismo explicando que los logros continentales no podían aparecer representados de esa manera en la indumentaria del torneo.

¿Por qué FIFA pidió retirarlas?

La postura de FIFA fue clara: únicamente las selecciones campeonas del mundo pueden lucir estrellas en sus camisetas dentro del torneo.

Ese es el caso de selecciones como Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Francia o Uruguay, que utilizan estrellas para representar sus títulos mundiales. Egipto, pese a su enorme historia en África, todavía no ha ganado una Copa del Mundo, por lo que no podía llevar esas siete estrellas en su uniforme durante el Mundial 2026.

La medida generó debate entre los aficionados, especialmente porque las estrellas egipcias no intentaban representar títulos mundiales, sino sus conquistas en la Copa Africana de Naciones. Aun así, FIFA aplicó su reglamento de equipaciones y solicitó la modificación antes de que el equipo disputara sus partidos oficiales.

También cambiaron los dorsales

La eliminación de las estrellas no fue el único ajuste solicitado por FIFA.

El organismo también pidió cambiar el color de los números de la camiseta. Egipto utilizaba dorsales dorados sobre la camiseta roja, una combinación que forma parte de su identidad visual, pero que podía generar problemas de visibilidad durante las transmisiones televisivas.

Por esa razón, FIFA solicitó que los números pasaran de dorado a blanco, con el objetivo de que fueran más fáciles de distinguir para árbitros, espectadores y cámaras. La Federación Egipcia explicó que este cambio ya estaba previsto y que se trataba de una adaptación relacionada con la claridad de los dorsales.

¿Cómo es la nueva camiseta de Egipto?

La camiseta que utiliza Egipto mantiene su esencia tradicional: base roja, detalles sobrios y el escudo de la federación en el pecho.

La diferencia principal está en que el emblema ya no aparece acompañado por las siete estrellas de sus títulos africanos. Además, los dorsales blancos sustituyen a los números dorados para cumplir con las exigencias de visibilidad establecidas por FIFA.

Mohamed Salah lidera a la selección de Egipto durante el Mundial 2026. - EFE

De esta manera, Los Faraones conservan su histórica camiseta roja, pero con una versión ajustada al reglamento del torneo.

Una polémica antes de los partidos decisivos

El caso generó conversación porque ocurrió en plena competencia y porque tocó un símbolo de orgullo para el futbol egipcio.

Para Egipto, las siete estrellas recordaban sus conquistas continentales y su lugar como potencia histórica de África. Para FIFA, en cambio, el uso de estrellas en el contexto del Mundial debía reservarse exclusivamente para los campeones del torneo.

La polémica también se amplificó porque el equipo, liderado por Mohamed Salah, avanzó hasta una instancia importante del campeonato y volvió a estar bajo los reflectores internacionales.

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