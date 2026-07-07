“¡Funcionó!”, Speed asegura que Lionel Messi erró el penal gracias a sus distracciones

Lionel Messi falló un penal en el intenso duelo entre Argentina y Egipto, pero quien terminó robándose los reflectores fue Speed.

Uno de los momentos más comentados del partido entre Argentina y Egipto no solo ocurrió dentro del terreno de juego. También tuvo como protagonista al streamer estadounidense IShowSpeed, quien aseguró haber influido en el penal que Lionel Messi desperdició durante el compromiso de los octavos de final del Mundial 2026.

El creador de contenido, conocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece ubicado muy cerca del terreno de juego, justo detrás de la portería defendida por Egipto.

Mientras Messi se preparaba para ejecutar el penal, Speed comenzó a gritar, hacer gestos y llamar la atención del futbolista argentino con la intención de desconcentrarlo. Instantes después, el capitán de la Albiceleste erró el cobro al encontrarse con la atajada del arquero egipcio Mostafa Shobeir.

"Yo distraje a Messi"

Tras el fallo del penal, Speed no tardó en reaccionar. El influencer compartió el video en Instagram acompañado del mensaje: "I DISTRACTED MESSI", que en español significa "Yo distraje a Messi".

Posteriormente, en otros videos y publicaciones, celebró el momento con la frase "¡Funcionó!", asegurando entre risas que sus gritos habían surtido efecto sobre el campeón del mundo.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en TikTok, Instagram y X, donde millones de usuarios debatieron si realmente el streamer pudo influir en la ejecución del penal o si simplemente se trató de una coincidencia.

Un penal que sorprendió a todos

El cobro fallado por Lionel Messi fue uno de los momentos más inesperados del encuentro.

El capitán argentino tuvo la oportunidad de adelantar a su selección desde los once pasos durante la primera parte, pero el guardameta egipcio respondió con una gran intervención para mantener su arco en cero.

Fue el segundo penal que Messi falló durante el torneo, una situación poco habitual para el delantero argentino.

Argentina sufrió, pero logró la remontada

Aunque el penal desperdiciado complicó el panorama, Argentina terminó protagonizando una de las remontadas más emocionantes del campeonato.

Egipto sorprendió al colocarse arriba 2-0 gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, dejando contra las cuerdas al vigente campeón.

Sin embargo, cuando parecía que la eliminación era inevitable, la Albiceleste reaccionó en los minutos finales.

Lionel Messi, de Argentina, es cargado por sus compañeros tras ganar el partido de octavos de final contra Egipto. - EFE

Cristian Romero descontó al minuto 79, Lionel Messi empató el marcador apenas cuatro minutos después y, ya en el tiempo de compensación, Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo para sellar la clasificación argentina a los cuartos de final. Además del gol del empate, Messi dio la asistencia del primer tanto de la remontada.

Las redes se dividen

La publicación de Speed generó miles de comentarios. Sus seguidores, especialmente los aficionados de Cristiano Ronaldo, celebraron la escena y bromearon diciendo que el streamer había cumplido su misión de desconcentrar a Messi.

En cambio, otros usuarios consideraron que se trató simplemente de una reacción divertida y recordaron que, pese al penal fallado, el argentino terminó siendo decisivo para la clasificación de su selección.

Varios internautas también destacaron que el ruido de un estadio con miles de personas hace prácticamente imposible determinar si los gritos de un aficionado pudieron influir realmente en la ejecución del penal.

Un viejo duelo entre Speed y Messi

No es la primera vez que Speed protagoniza momentos relacionados con Lionel Messi.

El creador de contenido ha construido buena parte de su popularidad alrededor de su fanatismo por Cristiano Ronaldo y, en distintas ocasiones, ha expresado que el portugués es el mejor futbolista de la historia.

Esa preferencia lo ha llevado a realizar bromas, imitaciones y reacciones virales cada vez que Messi juega un partido importante.

Durante el Mundial 2026 ha asistido a varios encuentros, convirtiéndose en una de las personalidades más visibles entre los aficionados presentes en los estadios.

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