El Mundial 2026 se queda sin anfitriones: ¿fracaso o una señal de futuro?

Canadá, México y Estados Unidos quedaron eliminados en octavos de final, pero sus despedidas dejaron historias muy diferentes tras organizar la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 se quedó sin sus tres anfitriones en la ronda de cuartos de final. Canadá, México y Estados Unidos fueron eliminados en octavos, aunque la salida de cada selección tiene una lectura distinta: mientras unos celebran el crecimiento de su proyecto, otros se marchan con la sensación de haber quedado por debajo de sus expectativas.

Canadá fue la primera en despedirse, tras caer 0-3 ante Marruecos el 4 de julio, pero también fue la que cerró su participación con mayor satisfacción. La selección canadiense consiguió avanzar por primera vez a una fase eliminatoria en un Mundial y dejó atrás la imagen de un equipo sin experiencia en grandes escenarios.

El técnico Jesse Marsch destacó el crecimiento del futbol canadiense y aseguró que el equipo compitió a un nivel que parecía impensado hace una década. El proyecto apunta al futuro, con Marsch renovado hasta el Mundial de 2030.

EFE

México, en cambio, volvió a quedarse a las puertas del llamado "quinto partido". El Tri llegó con ilusión después de una fase de grupos perfecta, con tres victorias y sin recibir goles, pero Inglaterra fue superior en octavos y terminó con el sueño mexicano.

Tras la eliminación, Javier Aguirre anunció su salida de la selección y reconoció la responsabilidad de la derrota: "Hoy perdí el partido", expresó. Su lugar será ocupado por Rafa Márquez, quien buscará iniciar una nueva etapa rumbo al próximo ciclo mundialista.

EFE

Estados Unidos fue el caso más complicado. La selección llegó con grandes expectativas al Mundial 2026, pero fue goleada 1-4 por Bélgica en un partido que el propio Mauricio Pochettino calificó como el peor del torneo para su equipo.

Además del resultado deportivo, la eliminación dejó preguntas sobre el futuro del entrenador argentino, cuyo contrato termina con el Mundial. La federación estadounidense ya había mostrado interés en renovarlo, pero ahora ambas partes deberán analizar el siguiente paso.

Redes

Así, el Mundial 2026 pierde a sus anfitriones antes de los cuartos de final, aunque con balances muy distintos entre tres proyectos que buscaban aprovechar la oportunidad de jugar en casa.

Con información de EFE

Etiquetas