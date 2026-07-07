¿Quién es Celeste Amarilla, la senadora paraguaya envuelta en la polémica con Mbappé?

La figura política paraguaya que protagoniza un enfrentamiento con Mbappé.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a ocupar titulares internacionales tras protagonizar una controversia con el futbolista francés Kylian Mbappé, a quien dedicó una serie de publicaciones en redes sociales luego de la eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026.

Las declaraciones de la legisladora fueron calificadas como ofensivas y generaron una fuerte reacción tanto dentro como fuera de Paraguay. El Gobierno paraguayo emitió un comunicado para rechazar sus expresiones y, horas después, Amarilla publicó una carta abierta en la que se retractó por los insultos, aunque también exigió disculpas al delantero francés.

En su mensaje, la senadora afirmó que su molestia se originó por la actitud que, según ella, mostró Mbappé antes y después del encuentro. También aseguró que escribió sus publicaciones "con la sangre hirviendo" y reconoció que se arrepintió de haber utilizado expresiones ofensivas, motivo por el cual eliminó los mensajes.

No obstante, Amarilla sostuvo que el atacante también debía ofrecer disculpas por su comportamiento durante el partido y advirtió que, si no lo hacía, evaluaría emprender acciones legales por presunta violencia de género.

Sobre Celeste Amarilla

Celeste Josefina Amarilla Vda. de Boccia nació el 21 de octubre de 1964 en San Juan Bautista, Paraguay. Es abogada y política, y forma parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una de las principales fuerzas de oposición en el país.

Antes de ocupar un escaño en el Senado, fue diputada nacional entre 2018 y 2023 por el departamento de Asunción. Además de su trayectoria política, desarrolló actividades en el sector privado como empresaria.

A lo largo de su carrera ha protagonizado diversos episodios que generaron debate público. En 2020 fue suspendida durante 60 días por el Congreso paraguayo tras asegurar que una gran parte de los legisladores había llegado al Parlamento con "dinero sucio", declaraciones que provocaron un amplio rechazo político.

En los últimos años también ha estado involucrada en otros enfrentamientos públicos con legisladores y controversias fuera del ámbito parlamentario.

Ahora, su intercambio con Mbappé la colocó nuevamente en el centro de la atención internacional, luego de que sus publicaciones desencadenaran críticas, una rectificación pública y un nuevo debate sobre los límites del discurso de figuras políticas en redes sociales.

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