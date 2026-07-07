¿Quiénes son los Hassan? Los hermanos gemelos que dirigen la selección de Egipto

Ellos son los Hassan, los polémicos hermanos gemelos que cambiaron el carácter de Egipto en el Mundial 2026.

La Selección de Egipto vive el Mundial 2026 con una dupla muy particular al frente del equipo. Se trata de Hossam Hassan e Ibrahim Hassan, hermanos gemelos que durante años marcaron una época como futbolistas y que ahora intentan escribir un nuevo capítulo desde el banquillo.

Hossam Hassan es el entrenador principal de Los Faraones, mientras que Ibrahim Hassan ocupa el cargo de director del equipo. La Federación Egipcia confirmó en febrero de 2024 el nombramiento de Hossam como seleccionador y de Ibrahim como parte de la estructura de mando del combinado nacional.

Una vida juntos dentro del futbol

Los Hassan nacieron en Egipto en 1966 y construyeron gran parte de su carrera deportiva prácticamente inseparables. Hossam fue delantero y se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia del futbol egipcio, mientras que Ibrahim se desempeñó como lateral derecho.

Hossam es recordado como el máximo goleador histórico de la selección egipcia, con 69 goles en 177 partidos, además de haber representado a su país en grandes torneos internacionales. Ibrahim también fue pieza importante en la selección y compartió buena parte de su carrera con su hermano.

El "rey" Hossam Hassan

Antes de la consolidación de Mohamed Salah como gran estrella internacional de Egipto, Hossam Hassan era considerado por muchos como el principal referente futbolístico del país.

Su estilo como jugador era intenso, fuerte y de mucha personalidad. Fue un delantero de área, competitivo, temperamental y acostumbrado a imponerse ante los defensores rivales.

Con la selección ganó tres Copas Africanas de Naciones y fue capitán del equipo incluso en la edición de 2006, cuando Egipto conquistó el título como anfitrión. También es considerado una de las grandes figuras históricas del futbol africano.

Ibrahim Hassan, el gemelo que no pasa desapercibido

Aunque Hossam es el entrenador principal, Ibrahim Hassan tiene un papel importante dentro del entorno de la selección. Su cargo oficial es el de director del equipo, pero su influencia va más allá de una función administrativa.

Ibrahim suele acompañar de cerca el trabajo del cuerpo técnico, toma decisiones y también se caracteriza por un temperamento fuerte. En los últimos días volvió a estar en el centro de la atención luego de un incidente entre miembros del staff egipcio y la policía en Dallas, donde medios estadounidenses identificaron a Ibrahim como una de las personas involucradas en la discusión. El hecho no dejó heridos ni arrestos.

Un estilo agresivo y nacionalista

Los Hassan no son entrenadores de bajo perfil. Su manera de conducir al equipo refleja mucho de lo que fueron como futbolistas: carácter, presión, intensidad y una fuerte conexión con el orgullo nacional.

Desde su llegada, Egipto adoptó un estilo más combativo, con una mentalidad enfocada en la entrega física, la disciplina y la identidad del equipo. Esa personalidad también se ha notado en sus declaraciones públicas.

De hecho, Hossam Hassan volvió a generar repercusión durante el Mundial 2026 al hacer un llamado de apoyo al pueblo palestino en conferencia de prensa, antes del duelo de octavos de final contra Argentina.

La relación con Mohamed Salah

Uno de los puntos más llamativos de la llegada de Hossam Hassan a la selección fue su relación con Mohamed Salah.

Antes de asumir el cargo, Hossam había criticado con dureza la decisión de Salah de dejar la concentración de Egipto durante la Copa Africana de Naciones para recuperarse de una lesión muscular con Liverpool. Aquella postura generó debate, pues el delantero es el gran referente actual del equipo.

Mohamed Salah, figura de Egipto - EFE

Sin embargo, una vez al mando de la selección, Hossam mantuvo a Salah como figura principal del proyecto. La relación profesional entre ambos se volvió clave para el presente de Egipto en el Mundial 2026.

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