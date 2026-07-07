Quinteto arbitral argentino para el Francia vs. Marruecos

La decisión de la FIFA para el Francia vs. Marruecos que no pasó desapercibida.

La FIFA confirmó la designación arbitral para el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, una decisión que rápidamente generó reacciones entre los aficionados por un detalle poco habitual: los cinco integrantes del equipo arbitral son argentinos.

El encuentro, programado para este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, será dirigido por una delegación completamente argentina, un hecho inédito en la presente edición de la Copa del Mundo y que no pasó desapercibido en redes sociales.

El árbitro principal será Facundo Tello, quien estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes. El cuarto árbitro será Darío Herrera, mientras que Cristian Navarro desempeñará la función de árbitro de reserva.

Designación arbitral llama la atención

La designación llamó la atención debido al contexto que rodea a ambas selecciones. Desde la final del Mundial de Catar 2022, la rivalidad deportiva entre Argentina y Francia ha permanecido presente entre los aficionados, especialmente por las intensas discusiones que se generaron en redes sociales tras la consagración de la Albiceleste.

Aunque la FIFA realiza las designaciones de acuerdo con criterios técnicos y de desempeño de los árbitros durante el torneo, la presencia de un equipo arbitral integrado únicamente por jueces argentinos provocó comentarios entre seguidores del Mundial, quienes debatieron sobre la decisión del organismo rector del futbol.

Pese a ello, el reglamento de la FIFA permite este tipo de designaciones siempre que no exista un conflicto directo con las selecciones involucradas. Al no participar Argentina en este encuentro, la elección del quinteto arbitral se mantiene dentro de los criterios establecidos por la organización.

En caso de avanzar en el torneo, Francia y Argentina únicamente podrían enfrentarse nuevamente en la gran final del Mundial 2026, programada para el próximo 19 de julio en Nueva York. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en el trabajo del equipo arbitral argentino durante uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final.

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