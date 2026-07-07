 Resultado Argentina vs. Egipto - 8vos final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Final
-- World Cup Sin partidos --
7 julio / 00:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
06/07 18:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
68
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Egipto

por Christoper Chang
Argentina vs. Egipto - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Argentina vs. Egipto - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Argentina vs. Egipto en actividad de los octavos de final.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo entre campeones y aspirantes que se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos). La Albiceleste llega como defensora del título tras una fase de grupos sólida, con Lionel Messi liderando un equipo experimentado y motivado para revalidar su corona. Egipto, por su parte, accede como segundo de su grupo con una actuación resiliente, destacando la presencia de Mohamed Salah y un estilo compacto que busca dar la sorpresa ante uno de los favoritos.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Suiza y Colombia. Argentina aspira a mantener su dominio con su calidad técnica y experiencia, mientras que Egipto intentará imponer su garra y contraataque. Un partido clave que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Argentina vs. Egipto

Worldcup | World Cup - 1/8-finalsWorldcup | World Cup - 1/8-finals
Argentina
Sistema: 4-1-3-2
Minuto: 57'
0 - 1
07/07/2026 - 10:00
Actualizar marcador
Egypt
Sistema: 4-4-2
Competición
World Cup - 1/8-finals - Worldcup
Fase
1/8-Finales
Árbitro
François Letexier, France
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

15'
goal
Gol de Y. Ibrahim. Egypt deja el marcador 0 - 1
46'
cambio
Cambio en Egypt: E. Ashour por H. Fathy

Goles

  • 15'
    Gol
    Y. Ibrahim (0 - 1)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Argentina

  • 28/06
    Jordan
    Jordan 1 - 3 Argentina
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Austria
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Algeria
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado
  • 07/06
    Argentina
    Argentina 2 - 0 Honduras
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Egypt

  • 27/06
    Egypt
    Egypt 1 - 1 Iran
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    New Zealand
    New Zealand 1 - 3 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Belgium
    Belgium 1 - 1 Egypt
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Brazil
    Brazil 2 - 1 Egypt
    Friendlies | Finalizado
  • 28/05
    Egypt
    Egypt 1 - 0 Russia
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Argentina
Egypt
1
Tiros de esquina
1
11
Saques de banda
16
6
Tiros libres
13
1
Saques de meta
7
1
Penal
0
0
Cambio
1
82
Ataques
56
36
Ataques peligrosos
15
4
Remates al arco
1
5
Remates desviados
1
61%
Posesión
39%
9
Remates totales
2
4
Remates a puerta
1
4
Remates fuera
1
1
Remates bloqueados
0
3
Remates dentro del área
1
6
Remates fuera del área
1
11
Faltas
7
2
Fuera de juego
0
0
Atajadas
4
387
Pases totales
243
346
Pases precisos
205

Alineaciones

Argentina
  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Leandro Paredes
  • Rodrigo De Paul
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Lionel Messi
  • Julián Alvarez
Egypt
  • Mostafa Shobeir
  • Mohamed Hany
  • Yasser Ibrahim
  • Rami Rabia
  • Karim Hafez
  • Haissem Hassan
  • Mohanad Lasheen
  • Marwan Attia
  • Emam Ashour
  • Mohamed Salah
  • Mostafa Ziko
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