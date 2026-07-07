EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Egipto

Sigue todas las incidencias del Argentina vs. Egipto en actividad de los octavos de final.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo entre campeones y aspirantes que se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos). La Albiceleste llega como defensora del título tras una fase de grupos sólida, con Lionel Messi liderando un equipo experimentado y motivado para revalidar su corona. Egipto, por su parte, accede como segundo de su grupo con una actuación resiliente, destacando la presencia de Mohamed Salah y un estilo compacto que busca dar la sorpresa ante uno de los favoritos.

El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Suiza y Colombia. Argentina aspira a mantener su dominio con su calidad técnica y experiencia, mientras que Egipto intentará imponer su garra y contraataque. Un partido clave que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Argentina vs. Egipto

Worldcup | World Cup - 1/8-finals Worldcup | World Cup - 1/8-finals Argentina Sistema: 4-1-3-2 Minuto: 57' 0 - 1 Actualizar marcador Egypt Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - 1/8-finals - Worldcup Fase 1/8-Finales Árbitro François Letexier, France Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 15' Gol de Y. Ibrahim. Egypt deja el marcador 0 - 1 46' Cambio en Egypt: E. Ashour por H. Fathy Goles 15' Y. Ibrahim (0 - 1) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Argentina 28/06 Jordan 1 - 3 Argentina

World Cup | Finalizado

22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

10/06 Argentina 3 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado

07/06 Argentina 2 - 0 Honduras

Friendlies | Finalizado Últimos de Egypt 27/06 Egypt 1 - 1 Iran

World Cup | Finalizado

22/06 New Zealand 1 - 3 Egypt

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

07/06 Brazil 2 - 1 Egypt

Friendlies | Finalizado

28/05 Egypt 1 - 0 Russia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Argentina Egypt 1 Tiros de esquina 1 11 Saques de banda 16 6 Tiros libres 13 1 Saques de meta 7 1 Penal 0 0 Cambio 1 82 Ataques 56 36 Ataques peligrosos 15 4 Remates al arco 1 5 Remates desviados 1 61% Posesión 39% 9 Remates totales 2 4 Remates a puerta 1 4 Remates fuera 1 1 Remates bloqueados 0 3 Remates dentro del área 1 6 Remates fuera del área 1 11 Faltas 7 2 Fuera de juego 0 0 Atajadas 4 387 Pases totales 243 346 Pases precisos 205 Alineaciones Argentina Argentina Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Lionel Messi

Julián Alvarez Egypt Egypt Mostafa Shobeir

Mohamed Hany

Yasser Ibrahim

Rami Rabia

Karim Hafez

Haissem Hassan

Mohanad Lasheen

Marwan Attia

Emam Ashour

Mohamed Salah

Mostafa Ziko

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