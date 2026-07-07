EN VIVO. Minuto a minuto del Argentina vs. Egipto

Sigue todas las incidencias del Argentina vs. Egipto en actividad de los octavos de final.
Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio de 2026 en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo entre campeones y aspirantes que se disputará en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Estados Unidos). La Albiceleste llega como defensora del título tras una fase de grupos sólida, con Lionel Messi liderando un equipo experimentado y motivado para revalidar su corona. Egipto, por su parte, accede como segundo de su grupo con una actuación resiliente, destacando la presencia de Mohamed Salah y un estilo compacto que busca dar la sorpresa ante uno de los favoritos.
El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Suiza y Colombia. Argentina aspira a mantener su dominio con su calidad técnica y experiencia, mientras que Egipto intentará imponer su garra y contraataque. Un partido clave que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.
Minuto a minuto del Argentina vs. Egipto
Incidencias del partido
Goles
-
15'Y. Ibrahim (0 - 1)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Argentina
-
28/06Jordan 1 - 3 Argentina
World Cup | Finalizado
-
22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
-
17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
-
10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
-
07/06Argentina 2 - 0 Honduras
Friendlies | Finalizado
Últimos de Egypt
-
27/06Egypt 1 - 1 Iran
World Cup | Finalizado
-
22/06New Zealand 1 - 3 Egypt
World Cup | Finalizado
-
15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
-
07/06Brazil 2 - 1 Egypt
Friendlies | Finalizado
-
28/05Egypt 1 - 0 Russia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Leandro Paredes
- Rodrigo De Paul
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Lionel Messi
- Julián Alvarez
- Mostafa Shobeir
- Mohamed Hany
- Yasser Ibrahim
- Rami Rabia
- Karim Hafez
- Haissem Hassan
- Mohanad Lasheen
- Marwan Attia
- Emam Ashour
- Mohamed Salah
- Mostafa Ziko